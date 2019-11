Mit 3000 Euro Erlös hatten die Organisatoren der Jugendspielgemeinschaft Maaßel und der Kindertagesstätten gerechnet. Beim Sponsorenlauf in Rötgesbüttel wurden aber alle Erwartungen übertroffen. Jetzt wurden die Spenden an die Empfänger übergeben.

Spendenübergabe: Aus dem Sponsorenlauf in Rötgesbüttel wurden nun jeweils 6000 Euro an die Kinderhospizarbeit und den Förderverein der Kinderklinik in Gifhorn übergeben. Quelle: Chris Niebuhr