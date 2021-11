Gifhorn

Auf die Frage, wen es hauptsächlich in die Ausstellung der Welt von Spinnen und Insekten zieht, antwortet der Experte Benito Spindler: „Es sind die Eltern, die ihre Kinder mitnehmen, damit diese die Angst vor den exotischen Tieren zu verlieren.“ Am Sonntag war die Ausstellung mit 500 verschiedenen Arten in der Stadthalle Gifhorn zu sehen.

Spindler betreibt das Familien-Unternehmen zusammen mit seiner Ehefrau und vier Kindern bereits in dritter Generation. Ursprünglich kommt er aus Stuttgart. Doch jetzt zieht es die Familie nach Gifhorn, wo Spindler eine größere Tropen-Halle für seine über 500 Exoten bauen will. Die Spinnen und Insekten sind alle in Terrarien untergebracht, die einen beheizten Raum mit einer Temperatur von etwa 20 bis 22 Grad benötigen. Von Gifhorn aus soll es dann, wenn Corona es zulässt, wöchentlich durch Deutschland und sogar durch Europa gehen. Unterstützt wird das Unternehmen seit zwei Jahren durch den Gifhorner Friseursalon Unicat mit Hurma Manolya, die sich auch persönlich vor Ort über die Arbeit der Spindler-Familie überzeugen konnte.

Diese Tiere gab es zu sehen

Lebende Spinnen, Skorpione, Riesentausendfüßler, Käfer, Gottesanbeterinnen, Wandelnde Blätter und Gespenstheuschrecken bewegten sich nicht gerade hektisch in ihren sicheren Terrarien. Sie schienen die Neugier der vielen Kinder mit ihren Eltern in Ruhe über sich ergehen zu lassen. Das größte Interesse zogen die großen Vogelspinnen auf sich, die man anfassen oder auf den Händen krabbeln lassen durfte. „Ich hatte schon etwas Angst“, sagte Yvonne Mende aus Gifhorn, als sie die Vogelspinne auf die Hand gesetzt bekam, „aber dann war es doch halb so schlimm!“ Ein Foto als Erinnerung gab es dazu. Und schon hatten die Besucher einen Beweis für ihren Mut, den sie Freunden und Bekannten zeigen konnten. Eine mutige Dame schloss ihre Augen, als sie die Vogelspinne auf die Hand gesetzt bekam, um ihre Angst zu überwinden. Und so ging es vielen, die die Gunst der Stunde nutzten, um sich von einer Spinnenphobie zu befreien, den Ekel oder die Angst vor Spinnen zu überwinden. Spindler gab unumwunden zu, dass er niemals eine Maus oder Ratte anfassen könnte, also nicht frei von Vorurteilen gegenüber den Nagetieren sei.

Ausstellung hinterlässt nachhaltigen Eindruck bei Besuchern

Die Ausstellung mit den lebenden Tieren von allen Kontinenten der Erde hinterließ bei vielen Besuchern nachhaltigen Eindruck. Für die Gifhorner könnte es in Zukunft ein bleibendes Angebot werden, wenn die Familie den Umzug von Stuttgart vollzogen hat. „Unsere Ausstellung soll gerade ängstlichen Menschen helfen, sich den verkannten Kreaturen in sicherer Umgebung zu nähern und sie nicht als bösartige Wesen, sondern als exotische, vielfältige und interessante Lebewesen kennenzulernen“, so Spindler abschließend. Und das dürfte der Familie mit ihrer Ausstellung gelungen sein. Zum Abschluss konnten sich vor allem die jungen Besucherinnen und Besucher ein Andenken vom Krabbeltisch mit Gummispinnen und -schlangen mit nach Hause nehmen.

Von Siegfried Glasow