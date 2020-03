Spielidee: Vulkan-Abenteuer in der Buddelkiste

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Die zweite Woche beginnt. Schule, Kindergarten und Vereine sind weiterhin geschlossen, dafür ist das Homeoffice geöffnet. Bedeutet: Die Kinder müssen sich auch mal eine Weile allein beschäftigen – auch noch recht kleine Kinder, wie es Leni und Mats sind. Meine beiden können da manchmal sehr erfinderisch werden: Buden bauen, Rollenspiele (hier gerade hoch im Kurs: Tierfamilie) oder einfach mal die Zimmer tauschen. Doch dieses Mal holen sie ein anderes Spielzeug hervor und erleben mit diesem ein wahres Abenteuer.

Mit den Tierfiguren raus in den Garten

Es sind Tierfiguren, die wohl in nahezu jedem Haushalt mit Kindern vorhanden sind. Ob aus Holz oder die beliebten von Schleich – bei uns wohnen beide Gattungen, und gerade die letztere hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wirklich stattlichen Sammlung gemausert. Und damit das Spielen mit den Lieblingsfiguren noch aufregender wird, nehmen wir die Tiere auch mal mit in den Garten.

Fünf Wochen mit Leni und Mats Es sind fünf Wochen. Oder knapp 35 Tage. Keine Schule, kein Kindergarten. Dafür Home Office und viel freie Zeit für die Kinder. Die Corona-Krise ist für alle Familien eine große Herausforderung – auch für Redakteurin Janine Kluge, die mit ihren Kindern Leni (6) und Mats (3) den Spagat zwischen Heimarbeit und Kinderalltag macht. In der neuen Serie „5 Wochen mit Leni und Mats“ nehmen die Kinder Sie mit auf eine Reise durch diese aufregende Zeit und geben jeden Tag Tipps und Anregungen zur Freizeitgestaltung abseits von Fernsehen und Smartphone.

Wir haben das (gerade in dieser Zeit) wirklich große Glück, ein klitzekleines Gärtchen am Haus zu haben, welches zum großen Teil von einer Buddelecke eingenommen wird. Und genau dort entsteht heute eine tolle Dino-Landschaft – sprudelnder Vulkan inklusive.

Achtung, Ausbruchgefahr! Hier entsteht ein sprudelnder Vulkan. Quelle: Janine Kluge

„Wir haben doch Rinde und Stöcker aus dem Wald“, erinnert sich Leni und freut sich über ordentlich Baumaterial für die Landschaft. Während die Erstklässlerin sich mit Hingabe dem Bau und der Dekoration des Dinosaurier-Landschaft widmet, drückt Mats kräftige Fußspuren seiner Lieblingssaurier in den Sand. An diesem Tag schafft er es sogar, seine Schwester nicht in Rage zu bringen und geht sehr behutsam mit dem Erbauten um. Zerstört wird später.

Stöcker und Rinde eignen sich toll für den Bau einer Tierlandschaft. Quelle: Janine Kluge

Zunächst schaufeln die Kinder im Sand einen großen Haufen auf und legen rundherum einen Graben an. Der Berg wird ordentlich geglättet und anschließend mit Steinen verziert. Auch ein kleiner Fluss mit Brücke entsteht. Zudem baut Mats eine Höhle aus Rinde und Stöckern. „Da lebt der Triceratops“, legt er schnell fest. „Und hier der Ankylosaurus.“

Drei, zwei, eins – los! Der Vulkan wird von Leni geflutet. Quelle: Janine Kluge

Doch so richtig spannend wird es, als die Landschaft endlich fertig ist. Wobei man ja nie von wirklich „fertig“ sprechen kann. So eine Spiellandschaft ist nie fertig und wächst ständig weiter. Doch irgendwann halten es die beiden nicht mehr aus. „Holst du jetzt endlich Wasser?“, fragt Leni. Kein Problem! Der Regen der letzten Wochen hat ausreichend Vorrat hinterlassen. Wir füllen Eimer und zählen den Countdown. Dann wird der Vulkan geflutet. „Wie Lava“, staunt Mats. Recht hat er.

Mit Regenwasser geflutet sieht der Sandvulkan gleich noch besser aus. Quelle: Janine Kluge

So geht das noch eine ganze Weile. Und vor allem Mats ist bis in den späten Nachmittag nicht aus der Buddelkiste zu bekommen. Am Ende stehen zwar weder Vulkan noch Höhle, doch das ist egal. „Jetzt sind sie ausgestorben“, erklärt der Mini-Paläontologe. Und beim Freilegen und Säubern der Dinos ist Leni dann auch wieder mit dabei. Alle Figuren bekommen eine kräftige Dusche.

Schreibt an Leni und Mats! Fünf Wochen frei – und jede Familie meistert den Alltag anders. Jetzt heißt es kreativ werden: Ihr habt Lust, zu zeigen, was ihr im Corona-Alltag Schönes macht? Habt ihr Tipps und Anregungen für Leni und Mats? Dann schreibt ihnen gern eine E-Mail an janine.kluge@mmo-niedersachsen.de. Die Geschwister freuen sich über nette Post und neue Ideen, die ausprobiert werden wollen. Wenn ihr mögt, schickt gern Fotos oder sogar ein kurzes Video mit, denn Leni und Mats werden auch im Internet auftreten. Vergesst euren Namen, euer Alter und eine Telefonnummer nicht, falls wir eine Rückfrage haben. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Vorschläge!

Und während ich gerade diesen Text schreibe, kommt Mats zu mir und erzählt mir von seiner Nacht: „Mama, ich habe geträumt, dass wir ein Dino-Skelett gegessen haben. Das war ein spannender Traum.“ Ich lächle. Ja, die aufregendsten Träume entstehen manchmal im eigenen Garten.

Tipp für Tier-Landschaften im Wohnzimmer

Extra-Tipp: Ihr habt keinen eigenen Garten, und die Spielplätze sind gesperrt? Kein Problem! Dino- oder Tierlandschaften lassen sich auch in der Wohnung toll nachbauen. Sucht euch alles zusammen, was nützlich sein kann. Kindermöbel, Bauklötze und vor allem viele, viele Decken und Tücher. Leni und Mats haben ein gutes Dutzend handgefärbte Baumwolltücher in allen erdenklichen Farben. Aber es eignen sich auch normale Hals- oder Badetücher. Legt euch daraus eine spannende Landschaft zusammen. Blautöne ergeben tolle Flusslandschaften, Grüntöne vielleicht einen Regenwald. Es gibt keine Regeln – hier seid ihr die Konstrukteure. Viel Spaß!

Von Janine Kluge