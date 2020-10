Gifhorn

Dieses Jahr ist keines für ambitionierte Jung-Filmemacher. Diese Erfahrung macht Victor Gütay aus Gifhorn, der im Januar seinen im Kreis Gifhorn gedrehten Independent-Film „Mein Schatten über mir“ in die Programmkinos bringen wollte. Doch jetzt gibt es einen Silberstreif am Horizont. Beim Filmfest Braunschweig ist der 89-minütige Streifen über eine Mutter-Tochter-Beziehung für Preise in drei Kategorien nominiert.

Dabei ging das Jahr eigentlich gut los für den 20-Jährigen. Beim Independence-Filmfestival „Snowdance“ in Landsberg am Lech präsentierte er sein Werk. „Das war ganz am Anfang der Corona-Krise, als die ersten Fälle in Deutschland aufgetreten waren.“ Dreimal lief „Mein Schatten über mir“ vor Publikum ganz klassisch in einem Kinosaal. „Es gab ein vielschichtiges Feedback.“

Nachwuchs-Filmemacher aus Gifhorn: Victor Gütay (20) will seinen ersten Langfilm in die Kinos bringen – im Pandemie-Jahr eine nahezu unmögliche Mission. Quelle: Victor Gütay

Doch danach war Schluss, aus der Traum. Gütay war von vornherein klar, dass ihm die Lichtspielhäuser seinen Independent-Film kaum aus der Hand reißen würden. „So kleine Filme hätten es auch ohne Corona schwer gehabt, in Kinos zu kommen.“ Seine Vorstellung war deshalb, ihn in Programmkinos in Braunschweig, Wolfsburg und Hannover zu platzieren. Corona habe die Situation verschärft. Auch weil viele Präsenz-Festivals der Filmbranche wie alle anderen Veranstaltungen auch abgeblasen werden mussten. Keine guten Bedingungen für einen Filmemacher, der durchstarten will.

„Mein Schatten über mir“: In dem Spielfilm des Gifhorner Regisseurs Victor Gütay geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Quelle: Victor Gütay

Film und Hauptdarstellerin nominiert

Doch jetzt freut sich der Gifhorner auf das Filmfest Braunschweig vom 2. bis 8. November. In den Kategorien „Heimspiel“ für Filme aus der Region und „Debütfilme“ im Rahmen des Kinema-Wettbewerbs für deutsche und französische Regisseure sei der Film nominiert. In der Kategorie beste Nachwuchsdarstellerin sei Hauptdarstellerin Kristin Braun nominiert. Sie spielt eine 17-Jährige, die mit ihrer Mutter (dargestellt von Cinzia Rizzo vom Wolfsburger Theater) in einer Familien-Jugendherherge lebt. Es geht um das Erwachsenwerden und die Mutter-Tochter-Beziehung.

Das Filmfest Braunschweig läuft nur online

In Kinosälen wird Gütays Film dennoch nicht laufen. Das Filmfest ist ins Internet verlegt. Zuschauer können sich eine Art Ticket als Online-Zugang kaufen und dann teilhaben. „Einerseits freue ich mich, dass der Film eine Plattform bekommt. Andererseits finde ich es schade, weil Kino von Publikum lebt.“ Im Saal mitten in den Zuschauern könne er als Regisseur deren Reaktionen miterleben. „Das ist ein lehrreicher Prozess.“ Dennoch ist Gütay dankbar, dass die Veranstaltung überhaupt läuft. „Das Filmfest Braunschweig hat die aktuell bestmögliche Lösung gefunden.“

So entstand „Mein Schatten über mir“ Fast zwei Jahre hat der Gifhorner Victor Gütay (20) an seinem ersten Spielfilm „Mein Schatten über mir“ gearbeitet. Die ersten Monate saß er am Drehbuch. Das war im Frühjahr/Frühsommer 2018 fertig. Im Juni begannen die Dreharbeiten. „Der ganze Film ist in und um Gifhorn entstanden.“ Im Trailer auf Youtube ist das durchaus zu erkennen – eine Szene spielt am Elbeseitenkanal. „Die Hauptdarstellerin war eine Schulkameradin.“ Kristin Braun verkörpert in 89 Minuten Laufzeit Lea, eine 17-Jährige, die mit ihrer Mutter – gespielt von Cinzia Rizzo, einer professionellen Darstellerin vom Wolfsburger Tanzenden Theater, in einer Familien-Jugendherberge lebt. Auch in seinem Langfilm geht es ums Erwachsenwerden. Die Mutter versucht, ihre Tochter an sich zu binden, weil sie Angst hat, sie zu verlieren. „Der Dreh lief über ein Jahr, verteilt auf Wochenenden“, sagt Gütay. Der Filmstab ist denkbar klein: vier vor der Kamera – neben Braun und Rizzo noch Justus Rämisch und Dorothea Schrader –, zwei dahinter. Gütay ist Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann und Cutter, sein Freund Kevin Latzke der Co-Komponist der Filmmusik. Mitte Oktober 2019 war „Mein Schatten über mir“ im Kasten und fertig bearbeitet.

Die Festival-Zeit läuft langsam ab

Gütay und sein kleines Team warten noch auf Reaktionen von anderen Filmfestivals auf Bewerbungen. Doch die Zeit läuft langsam ab. „Der Zyklus neigt sich langsam dem Ende entgegen.“ Den Film Kinos anzubieten, dazu habe er noch keine Schritte unternommen. Viel Hoffnung macht er sich angesichts der Pandemie da inzwischen nicht mehr. Er will sich jetzt auf Streaming-Dienste konzentrieren.

Von Dirk Reitmeister