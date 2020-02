Spiegelscherbenblut: Gifhorner Autorin Marike Lau stellt Jugendthriller vor

Gifhorn

Mit Spiegelscherbenblut hat die Gifhorner Autorin Marike Lau im Herbst des vergangenen Jahres ihr zweites Buch veröffentlicht. Jetzt stellte sie den Jugendthriller im Rahmen einer Lesung bei Bücher Nolte vor.

Spiegelscherbenblut ist der Auftakt zu einer Trilogie. Und das Interesse daran war bei den Gifhornern so groß, dass sogar einige Stühle zusätzlich aufgestellt werden mussten. Marike Lau, die unter dem Pseudonym Rikki May schreibt, punktete mit Auszügen aus dem Thriller, begeisterte so das Publikum und signierte zudem ihre Bücher.

Darum geht es in Spiegelscherbenblut

Der Jugendthriller erzählt von der Protagonistin Reagan, die ursprünglich keinen Kontakt zum arroganten Hacker Matthew Nolan gesucht hat. Doch eines Tages behauptet dieser, er müsse sie beschützen. Je tiefer sich Reagan in die Vergangenheit gräbt, desto deutlicher wird ihr, dass Matt ein Geheimnis hütet, das ihr Leben komplett durcheinander bringen würde. Verunsichert durch Lügen, versucht Reagan herauszufinden, ob sie Matt wirklich trauen kann.

Wie die Autorin zum Schreiben kam

Im März 2018 hat Marike Lau unter ihrem Pseudonym den Jugendroman „Das Erbe der Trumai“ veröffentlicht. Sie schreibt nun schon seit der fünften Klasse, ging am Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasium zur Schule. „Damals waren es noch Kurzgeschichten“, erklärte sie. „Dann wurde das letzte Buch immer länger und in Läden verkauft.“ Ein großer Schritt für die gerade einmal 19-jährige Studentin, die ihre Bücher nebenbei schreibt. Aber für sie ist das Entspannung pur: „Ich finde zwar neben dem Studium wenig Zeit. Aber die Freizeit, die ich habe, nutze ich fürs Schreiben und kann mich dabei voll entspannen.“

Dass das Schreiben für Rikki May keine Last ist, lässt sich wohl auch daran erkennen, dass ihre Trilogie inzwischen schon fertig geschrieben ist und der zweite Teil Ende März erscheint. Doch ist man sich von Beginn an sicher, was man schreiben will? „Ich wusste anfangs nicht, aus welcher Sicht ich schreiben soll und habe erstmal ein wenig ausprobiert“, erklärte die Autorin. „Zunächst war Reagan nur ein Nebencharakter, bis sie schließlich zur Protagonistin wurde.“

Vom Fantasyroman zum Jugendthriller

Doch anfangs war sich die Autorin nicht nur mit den Charakteren unsicher, sondern auch in welches Genre das Buch eingeordnet werden sollte und wie dick es werden würde: „Anfangs habe ich mich an einem Fantasyroman probiert. Schließlich wurde es ein Jugendthriller“, erzählte sie dem Publikum. „Außerdem waren die Bücher vorher ein großer Thriller. Doch warum können es nicht drei kürzere Bände sein und somit eine Trilogie?“, fragte sie. Klingt nach einem Auftakt zu einer neuen, spannenden Buchreihe, auf die sich die Fans freuen können.

Von Mette Engel