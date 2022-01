Gifhorn

Engagement ist bei IAV in Gifhorn gelebte Tradition. Ob bei gegenseitigen Hilfestellungen im beruflichen Alltag, gemeinsamen Aktivitäten in der Freizeit oder ehrenamtlichen Tätigkeiten vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das Füreinander und Miteinander wird großgeschrieben. Dieser Tradition folgt die jährliche karitative Unternehmensspende, die von der Geschäftsführung ermöglicht und von den Betriebsräten der jeweiligen Betriebsratsregionen lokal umgesetzt wird. In Gifhorn hat sich der Sozialausschuss nun für den Verein „Kümmern und so“ entschieden und übergab die Spende gemeinsam mit dem Standortvertreter Michael Znamiec.

„Wir übernehmen Verantwortung – so lautet einer unserer sieben IAV-Werte. Ich freue mich, dass wir als IAV dies auch im sozialen Bereich tun und in diesem Jahr Menschen unterstützen, die sich um kranke und alte Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie schwer erkrankte Kinder kümmern“, sagt Axel Decker vom Gifhorner Betriebsrat bei der Überreichung der 1000-Euro-Spende. „Wir möchten mit der Spende unseren besonderen Dank und Wertschätzung für Menschen ausdrücken, die in dieser lauten Pandemiezeit noch die Ruhe und die Kraft aufbringen, zuzuhören und tatkräftig zu unterstützen.“ Der Verein gebe dem Satz „Gemeinsam schaffen wir das“ zupackende Hände und lauschende Ohren.

„Kümmern und so“ aus Gifhorn bietet für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen Gruppenveranstaltungen und Unterstützung bei der häuslichen Pflege an. In der regelmäßig stattfindenden Bewegungsgruppe und bei Spaziergängen gibt es die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Zudem bildet der Verein Helfer aus, die in der Lage sind, sich stundenweise um Demenzerkrankte zu kümmern.

Von der AZ-Redaktion