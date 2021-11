Spendensammlung bei Verabschiedung: 3000 Euro fürs Gifhorner Hospiz

Gifhorn

Seine Verabschiedung hat der ehemalige Isenbütteler Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff genutzt, um Gutes zu tun. Bei der Feier bat er die Gäste um Spenden für den Neubau des Gifhorner Hospizhauses. Stolze 3000 Euro kamen so zusammen. Und die übergab der 72-Jährige jetzt zusammen mit seiner Frau Kerstin an Alexander Michel, den Vorsitzenden der Hospiz-Stiftung.

Hans Friedrich Metzlaff sei der Hospiz-Stiftung eng verbunden, berichtet Michel. Die Samtgemeinde Isenbüttel habe sich sogar mit einer Zustiftung am Stiftungskapital beteiligt. Die Stiftung sei noch dringend auf Spenden angewiesen, sagt Michel, auch wenn der Bau des Hospizhauses an der Lindenstraße gut vorankomme. „Jede Spende trägt dazu bei und wir freuen uns über den Fortschritt, der mehr als im Zeitplan liegt“, so Michel weiter.

Kurz nach der Spendenübergabe wurde das Richtfest gefeiert. Das Dach soll noch in diesem Jahr kommen. Und auch die Innenarbeiten kommen gut voran. Die Fertigstellung des Baus ist für Sommer 2022 vorgesehen, seinen Betrieb aufnehmen soll das Haus im September 2022.

