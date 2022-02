Gifhorn

Gleich drei Institutionen und Initiativen zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen sind Empfänger einer namhaften Geldspende des Lions Club Gifhorn. Dessen Förderverein übergab jetzt jeweils einen Scheck über 2 100 Euro an den Kinderschutzbund, an die Aktion Helfen vor Ort und an Günter Kraft, der sich beim Gifhorner Lions Club um den Internationalen Jugendaustausch kümmert.

„Die Zehn- bis 14-Jährigen fühlen sich allein.“ Deshalb hat der Gifhorner Kinderschutzbund um Claudia Klement im vorigen Jahr drei neue Projekte mit Schwerpunkt Jugendliche gestartet: ein Treffen nach der Schule an drei Tagen die Woche zu Hausaufgabenhilfe und mehr, ein Beteiligungsprojekt, bei dem Jugendliche ihr eigenes Café im Jugendhaus betreiben, und die Neugestaltung des Spielplatzes mit Skateranlage. Vor allem letzteres liegt Klement und Heidi Dudel auf dem Herzen, allerdings auch auf dem Etat. Klement: „Der Kinderschutzbund rechnet da mit 300 000 Euro.“

Jugend-Projekte des Kinderschutzbundes Gifhorn: Die 2 100 Euro Spende braucht die Institution für die Neugestaltung des Spielplatzes und der Skateranlage. Quelle: Thorsten Behrens Archiv

Erstes Ziel sei es, die 20 000 Euro Startkapital zu erreichen. Mit der aktuellen Lions-Spende habe man 12 000 Euro zusammen. Klement und Dudel sind entschlossen, weitere Spenden einzuwerben und sehen in den Lions dabei einen wertvollen Partner, dessen Mitglieder sich immer wieder auch mit tatkräftigem Einsatz einbringen. Gut angelegtes Engagement, denn die beiden Kinderschutzbund-Fachfrauen rechnen mit einer großen Resonanz auf die neue Anlage.

Helfen vor Ort braucht die 2 100 Euro für den allgemeinen Etat, sagt Nina Siebert. Der Verein sei wegen Corona bei Familien mit schmalem Einkommen sehr gefragt. EDV-Equipment für den Schulunterricht zuhause, Zuschüsse für Mittagessen und Bustickets bei Alleinerziehenden in Kurzarbeit: „Da springen wir des Öfteren ein mit Sofortmaßnahmen.“

Auch junge Leute zwischen 16 und 24 Jahren mit überschaubarem Einkommen sollen in den Genuss internationaler Jugendaustausche kommen. In ihrem Fall kommt der Lions Club mit Kraft ins Spiel. In diesem Jahr sollen wieder internationale Jugendcamps von Lions International laufen, vier Aspirantinnen aus dem Kreis Gifhorn seien bereits unterwegs. Weitere Interessierte können sich noch melden.

Benefizkonzert in der Stadthalle spielte das Geld ein – trotz Corona

Möglich macht die finanzielle Unterstützung das Benefizkonzert, das im vorigen September unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle Gifhorn lief. 40 Prozent weniger Erlös als in Vor-Corona-Zeiten kamen dabei heraus, aber Lions-Präsident Matthias Nerlich ist dennoch äußerst zufrieden. „Das ist ein Betrag, für den man sich nicht schämen muss. Auch ohne Corona wäre das ein ordentlicher Betrag.“

Wie wichtig der Sponsor Volkswagen für den Lions Club Gifhorn ist

Allerdings habe man den eingeschränkten Kartenverkauf zu spüren bekommen, sagt Dietmar Korzekwa, der Vorsitzende des Fördervereins der Gifhorner Lions. Ohne den Sponsor Volkswagen hätten die Eintrittskarten 40 Euro kosten müssen, allein um das Volkswagen Philharmonic Orchestra bezahlen zu können. Lions-Schatzmeister Alexander Michel kündigte weitere Projekte in diesem Jahr an, die die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen sollen. Die Arbeit der vergangenen Jahre habe immerhin bereits rund 300 000 Euro eingebracht, die überwiegend in Kinder- und Jugendarbeit geflossen seien.

Von Dirk Reitmeister