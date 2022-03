Gifhorn

Der Gifhorner Kinderfonds kann sich über eine Spende in Höhe von 2.000 Euro freuen. Der Inhaber der Gifhorner Abazi Bau GmbH übergab im Rathaus kürzlich den symbolischen Scheck an den Projektkoordinator Holger Ploog, den Mitinitiator Dr. Klaus Meister und den Schirmherrn des Kinderfonds, Bürgermeister Matthias Nerlich.

„Ich habe selbst drei kleine Kinder. Von daher war es mir eine Herzensangelegenheit, etwas für Kinder zu tun, die nicht ganz so viele Chancen haben. Ich erhalte Anrufe von überall mit der Bitte um Spenden für irgendwelche Organisationen, aber mir war es wichtig, etwas vor Ort zu bewirken“, betont Shukri Abazi. Mund-zu-Mund-Propaganda war es, die ihn schließlich auf den Kinderfonds aufmerksam machte. „Sie machen so viele tolle Projekte, das hat mich überzeugt.“

Was der Gifhorner Kinderfonds alles leistet

Shukri Abazi war neugierig darauf zu erfahren, wohin seine Spende fließen würde. Holger Ploog, der dem Bauunternehmer herzlich dankte, nannte gleich einige aktuelle Vorhaben. „Unsere Projekte Gewaltprävention und Anti-Mobbing kommen großartig an. Deshalb wollen wir diese Angebote weiter ausbauen und auch jüngeren Kindern anbieten“, so der Projektkoordinator. Außerdem sollen die Grundschulen über die Stadtbücherei weiterhin einen Online-Zugang für das Nachschlagwerk Brockhaus erhalten. Der Kinderfonds bezahlt die dafür notwendige Lizenzgebühr.

Gifhorner Kinderfonds stockt Zuschuss für Einschulungen auf

Die Einschulung von Kindern ist eine teure Angelegenheit. Deshalb erhalten Familien im Bedarfsfall einen Zuschuss von 100 Euro für die notwendige Ausstattung. Diesen will der Kinderfonds nun auf 150 Euro erhöhen. Und in Zukunft sollen davon auch größere Kinder profitieren, bei denen ein Schulwechsel in eine andere Schulform ansteht. „Ich finde es toll, dass nicht ein Cent für die Verwaltung ausgegeben wird und jede Spende ausnahmslos den Kindern zu Gute kommt“, sagt Abazi.

