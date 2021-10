Gifhorn

Das Speicherhof-Café ist längst Geschichte, aber viele Gifhorner trauern diesem Kapitel Gastro-Geschichte noch immer hinterher. Christine Stullich hat von diesem Kult-Café gehört – „ich kenne das aber leider gar nicht“, sagt sie. Und wenig später sagt sie: „Vielleicht ist das für meinen Start auch besser.“

„Das hier ist mein Traum“

Auch über die Zeit nach der Schließung des Speicherhof-Cafés weiß sie etwas. Eine bewegte Geschichte. Ein kleines bisschen bange ist ihr deshalb schon. Aber sie setzt alles auf eine Karte: „Das hier ist mein Traum.“ Und das kam so: Die gebürtige Wolfsburgerin (35) ist gelernte Fachfrau für Systemgastronomie. In der Gastronomie kennt sie sich aus, zuletzt arbeitete sie in ihrer Heimatstadt Wolfsburg als Barista.

Extra-Raum mit Spielecke für Kinder: Christine Stullich ist selbst Mutter und ahnt, dass dieses Angebot gut ankommt. Quelle: Sebastian Preuß

Nun ist sie mit der Familie vor wenigen Jahren nach Gifhorn gezogen. Bis sie eines Tages Ehemann Swen bestärkte, den Traum vom eigenen Café wahr werden zu lassen. Den Speicherhof lernten sie bei einem Besuch des damaligen Angel’s Share kennen. Nun ist sie an diesem Ort und freut sich schon auf Gäste. Bilder von Nils Adam hängen bereits, die mit weichem Samt bezogenen Sessel sind farblich fein abgestimmt.

Eltern mit Kindern können einen Extra-Raum nutzen

Noch ist die Kuchen- und Snack-Theke leer. Offizielle Eröffnung des Cafés ist am Freitag, 15. Oktober, ab 9 Uhr. Stolz zeigt Christine Stullich auf den vorderen Raum. Hier ist eine Spiel- und Bastelecke für Kinder eingerichtet. „Ich habe selbst Kinder und finde es ganz praktisch, wenn ein Café für Eltern einen eigenen Bereich hat.“

Folgende Öffnungszeiten sind vorerst geplant: Mittwoch bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Fünf verschiedene Frühstücks-Angebote gibt es jeweils von 9 bis 12 Uhr. „Die Brötchen sind frisch vom Bäcker, Säfte frisch gepresst.“ Cockies, Brownies und auch selbstgemachten Kuchen wird es geben.

Auch Herzhaftes steht auf der Speisekarte

Und den Kaffee aus der Hannoverschen Kaffeemanufaktur hat die ausgebildete Expertin besonders ausgesucht. Dass der auch aus fairem Handel stamme, ist ihr auch wichtig. Auch die Tee- und Limonade-Sorten stammen aus fairem Handel. Wer es lieber herzhaft mag, dem bietet Café Stullichs Panini, Wraps und Bagel mit jeweils verschiedenen Varianten. Sollte der Bedarf da sein, baut die 35-Jährige später das Angebot um Salat und Suppen aus. „Bis aufs Frühstück gibt es auch alles als to go.“

Gespannt ist sie, wie die Gifhorner ihr Wirken an diesem Traditionsort annehmen. Über Instagram, Facebook und eine eigene Homepage informiert sie über ihr „Café Stullichs“.

Von Andrea Posselt