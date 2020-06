Politik statt Wollknäuel: Grüner Laden öffnet im Juni

Gifhorn

Ursprünglich war die Eröffnung schon für Anfang Juni geplant, wegen Corona geht’s jetzt erst Mitte Juni los: Gifhorns Grüne ziehen vom Speicherhof in die Steinweg-Passage. Momentan laufen im ehemaligen Handarbeitsgeschäft die Restarbeiten für die zukünftige Kreisgeschäftsstelle.

„Durch Corona hat es alles etwas länger gedauert als geplant“, sagt Grünen-Kreisgeschäftsführerin Wiebke Haarbrandt. „Wir können die ganze Sache jedoch in aller Ruhe und völlig stressfrei angehen, denn unsere bisherigen Räumlichkeiten haben wir noch bis Oktober gemietet“, ergänzt die Bromerin.

Die doppelte Fläche

Dort wo fast 40 Jahre lang das Handarbeitsfachgeschäft „Heidis Masche“ zu finden war – Jelena Lukic hatte das Geschäft im Mai 2016 von Heidelore Schmedt übernommen und aus persönlichen Gründen nur drei Jahre später dichtgemacht – laufen inzwischen die Umbauarbeiten für den neuen „Grünen Laden“. Die Grünen verdoppeln an diesem Standort die bisherigen Nutzfläche ihrer Kreisgeschäftsstelle. In dem fast 100 Quadratmeter großen Ladenlokal ist inzwischen eine Menge passiert.

„Die notwendigen Malerarbeiten sind erledigt“, freut sich Haarbrandt über den Fortschritt der Modernisierung in den zentral gelegenen Räumlichkeiten. „Vor einigen Tagen sind die Elektroarbeiten angelaufen“, geht die Grünen-Geschäftsführerin auf den aktuellen Stand der Sanierung ein. Als nächster Schritt erfolge die WLAN-Installation. „Denn ohne Internet geht bei der politischen Arbeit nichts“, weiß die Kreisgeschäftsführerin, die derzeit im Home-Office arbeitet.

Mehr Mitglieder

Die Grünen hatten sich schon seit längerer Zeit nach einem anderen Geschäftsstellen-Standort umgeschaut, denn angesichts steigender Mitgliederzahlen war es in dem kleinen Fachwerkgebäude im Speicherhof – der Grüne Laden war an dieser Stelle seit 2012 zu finden – einfach zu eng geworden.

„Den Umzug werden wir in Eigenregie erledigen“, freut sich Haarbrandt auf den neuen Arbeitsplatz. Neben dem Büro der Kreisgeschäftsführerin wird ab Mitte Juni in der Steinweg-Passage auch ausreichend Platz für den Kreisverband, den Ortsverband und die Kreistags- und Ratsfraktion vorhanden sein. „Auch die Grüne Jugend – sie wird vorerst die Speicherhof-Räume weiter nutzen – wird nach Fertigstellung einziehen“, weiß Wiebke Haarbrandt. Zudem würden die Grünen die Geschäftsstelle im Speicherhof auch diversen Arbeitsgemeinschaften und der Fridays-for-Future-Bewegung zur Verfügung stellen. Ferner wird die Mitarbeiterin der Grünen-Landtagsabgeordneten Imke Byl in den neuen Räumen zu finden sein.

Eröffnungsparty verschoben

„Mit einer großen Eröffnungsparty wird’s Mitte Juni nichts werden“, steht für Haarbrandt inzwischen fest. Die Grünen hoffen darauf, diese Feier im September nachholen zu können – wenn es die Corona-Regelungen zulassen. „Dann ist auch unser Sommerfest geplant“, so die Kreisgeschäftsführerin. Bis dahin soll auch entsprechende Außenwerbung an der neuen Geschäftsstelle angebracht sein.

Von Uwe Stadtlich