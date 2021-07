Sparkasse und Präventionsteam der Polizei warnen vor Ausspähen von Kontodaten

Gifhorn

Immer wieder wird aktuell gewarnt, dass Unbefugte versuchen, an sensible Daten von Kundinnen und Kunden der Sparkassen und anderer Finanzdienstleister heranzukommen. Welche Vorsichtsmaßnahmen können ergriffen werden? Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und die Polizei geben Hinweise.

Die Methoden der Betrüger werden immer ausgefeilter. Meist kommt zunächst eine E-Mail, die auf den ersten Blick so wirkt, als käme sie von der Sparkasse oder einem anderen Finanzdienstleister. Oft wird man aufgefordert, ein Dokument auszufüllen und zurückzuschicken. Im Vertrauen auf die Richtigkeit füllen Kundinnen und Kunden dieses aus und senden es zurück. Einige Zeit später rufen die Kriminellen an, geben sich als Mitarbeitende der Sparkasse oder eines Finanzdienstleisters aus.

Mittlerweile sind nahezu alle Altersgruppen betroffen

„Häufig beobachten wir, dass diese Anrufe zum Wochenende oder direkt am Wochenende erfolgen. Hier geht es darum, mit den bereits gesammelten Daten Vertrauen bei den Opfern zu generieren und diese zu einem Geldtransfer unter Weitergabe der TAN zu verleiten“, sagt Ricarda Kirk, Justiziarin der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die angezeigten Fälle betreffen mittlerweile nahezu alle Altersgruppen.

„Wenn die Kunden den Betrug bemerken und melden, ist es meist schon zu spät, die abgezweigten Geldmittel in voller Höhe zurückzuholen. Lediglich bei großen Transaktionen am Schalter mit persönlichem Kontakt haben wir die Möglichkeit, kritisch nachzufragen und entsprechend zu handeln“, so Kirk weiter.

„Onlinebanking ist komfortabel und für viele zur Selbstverständlichkeit geworden“, weiß Klaus Ahne vom Präventionsteam der Polizei Gifhorn. Er kennt die Gefahren, die entstehen, wenn nicht sorgsam mit sensiblen Daten umgegangen wird. „Kriminelle versuchen unentwegt, mit gefälschten Internetseiten, fingierten E-Mails oder telefonischer Ausgabe als Bank- oder auch Microsoftmitarbeiter Zugangsdaten auszuspähen, um die Konten ihrer Opfer zu plündern“.

Im Falle eines Betrugs oder des Verdachts rät der Experte:

Sofort den Zugang zum Bankkonto über den kostenfreien Notruf 116 116 oder aus dem Ausland über die gebührenpflichtige Hotline +49 116 116 sperren.

Schnellstmöglich Ihre Bank über diesen Vorfall informieren. Nehmen Sie den Kontakt nicht über einen Link oder eine in einer E-Mail angegebene Telefonnummer auf, sondern persönlich oder suchen Sie die Erreichbarkeit selbst im Internet oder über das Telefonbuch heraus.

Wurden unautorisierte Buchungen oder Aufträge vorgenommen? Sprechen Sie über die Schadensregulierung. Lassen Sie sich neue Zugangsdaten geben.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Online-Wache. Bei der Anzeigenerstattung in einer Polizeidienststelle können Ihre Daten für das Lastschriften-Verfahren gesperrt werden.

Vorbeugung ist noch wichtiger

Noch wichtiger ist jedoch die Vorbeugung: Zugangsdaten sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt und auf keinen Fall auf dem PC oder Handy gespeichert werden. Persönliche Daten gehören nicht in die Hände Dritter. Wenn möglich, sollte eine spezielle Banking-Software per Banking-browser genutzt werden, die verschlüsselten Internet-Seiten sind am Adressstart https:// zu erkennen. Banking per App sollte immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt werden.

Zur Freigabe von Transaktionen sind die Verwendung eines TAN-Generators sowie der Push-TAN-App die aktuell sichersten Verfahren. Und wer nach seinen Bankdaten gefragt wird, sollte immer misstrauisch sein, denn die Bank fragt nie nach der Nummer der Bankkarte oder verlangt telefonisch die Herausgabe einer TAN. Auch bei Links in E-Mails sollte man misstrauisch sein. Besser die Internetadresse der Bank bei jedem Aufruf erneut über die Tastatur direkt in die Adresszeile eingeben oder ein Lesezeichen einrichten.

Von der AZ-Redaktion