Corona-Krise schlägt sich auf den Alltag nieder

Gifhorn

Kunden, die ihre Darlehen stunden möchten, Unternehmen, die Beratungen für Zuschussanträge benötigen, Mitarbeiter, die im Home-Office arbeiten: Die Corona-Krise beschäftigt auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

„Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, der täglich tagt“, berichtet Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld während der Vorstellung der Bilanz des Kredithauses. Zwei Schwerpunkte gebe es momentan im Zeichen der Krise – das interne Management sowie das Kundengeschäft. Intern kommt die Sparkasse mit ihren derzeit 1060 Mitarbeitern laut Gratzfeld ohne Kurzarbeit aus. „Wir setzen darauf, dass die Mitarbeiter Urlaub nehmen und ihre Stundenkonten abbauen“, so Gratzfeld. Mitarbeitenden mit zu betreuenden Kindern würden äußerst flexible Arbeitszeitmodelle angeboten: „Wir wollen diesbezüglich großzügig sein.“

Anzeige

Noch keine Corona-Infektionen

Auswirkungen hat die Corona-Krise aber auch nach außen hin. Bisher laufe der Sparkassenbetrieb reibungslos, betont Gratzfeld. Zurzeit seien 14 der insgesamt 70 Standorte für den Publikumsverkehr geöffnet, alle SB-Standorte mit den Geldautomaten seien erreichbar. Beratungen fänden allerdings telefonisch statt. Und damit der Betrieb auch im Falle von infizierten Mitarbeitenden aufrechterhalten werden könne, sei in einigen Bereichen ein Splitting der Teams auf verschiedene Standorte erfolgt – so in Gifhorn und Celle –, auch der Vorstand begegne sich nicht mehr persönlich. Infizierte gebe es aber – nicht zuletzt wegen der Einhaltung der Corona-Regeln – bisher nicht bei der Sparkasse.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zu Beginn der Krise habe es einen erhöhten Bargeldbedarf gegeben. Doch das habe sich inzwischen reguliert. Zudem sei ein anhaltend hoher Kontakt durch die Kunden auf digitalem Wege zu verzeichnen. „Eines unserer Fusionsziele 2019 war der digitale Ausbau. Jetzt zeigt es sich, dass wir da genau richtig lagen", sagte der Vorstandsvorsitzende. Inzwischen würden 66 000 Kunden die Sparkassen-App nutzen, in der Internetfiliale gebe es mittlerweile mehr als 16 Millionen Besucher pro Jahr, ergänzt Vorstandsmitglied Dr. Patrick Kuchelmeister. 430 Privatkunden hätten bisher ihr Darlehen stunden lassen. „Das belegt, dass die Region wirtschaftlich überdurchschnittlich gut aufgestellt ist. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind primär noch eine Krise der Unternehmen, nicht der privaten Verbraucher“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Kay Hoffmann. Bisher hätten rund 800 Unternehmen Stundungsanträge gestellt. Dennoch sieht er bei den Firmen in der Region eine stabile Basis: „Bisher sind die meisten mit Zuschüssen und ihren Reserven gut über die Runden gekommen.“

Leichte „Delle“ bei Gewerbeobjekten ?

Ein viel zitiertes „Platzen der Immobilien-Blase“ durch Corona sieht der Sparkassenvorstand indes nicht. „Die Nachfrage nach Baukrediten ist unverändert hoch. Das wird mittelfristig so bleiben, denn die Nachfrage bei den Privaten ist wegen wirklichen Bedarfs da, die Wohnungen werden gebraucht. Zurückhaltend sind die Kunden nur bei Besichtigungen von Objekten.“ Lediglich bei den gewerblichen Objekten könnte es nach Corona vielleicht eine „Delle“ geben – aber das müsse sich erst noch zeigen.

Von Thorsten Behrens