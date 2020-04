Stundung für Privatkunden und Kredithilfen für Firmen

Gifhorn

Die Corona-Krise greift tief in den Alltag der Menschen ein. In immer mehr Betrieben gibt es Kurzarbeit, das Monatseinkommen sinkt vorübergehend. Eine große Belastung für Verbraucher. Auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bietet Unterstützung für solche Situationen an. Sie ermöglicht ihren Kunden ab sofort, die Rückzahlungen der Tilgung von Krediten auszusetzen, falls die Kreditnehmer von der Corona-Krise betroffen sind.

Antrag per Internet möglich

Dazu Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld: „Wir wollen den Prozess so unkompliziert wie möglich gestalten, damit unsere Kundinnen und Kunden schnell entlastet werden.“ Darum bietet die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in ihrer Internetfiliale eine direkte Möglichkeit, die Unterbrechung der Zahlungen online zu beantragen. Gratzfeld: „Schnell und umsichtig handeln heißt für uns in dieser Situation auch, den Kunden den Weg in die stationäre Filiale zu ersparen.“ Alternativ werden Kunden telefonisch beraten. Das Dialog-Center der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist unter (0 53 71) 81 49 99 99 montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr erreichbar. Online finden Kunden alle Informationen auf www.sparkasse-cgw.de.

Schnelle Hilfen sind das Ziel

Als Hauptansprechpartner der mittelständischen Unternehmen legt die Sparkasse ein besonderes Augenmerk auf die heimische Wirtschaft. Ausbleibende Aufträge und Umsätze bei gleichzeitig weiterhin anfallenden Kosten belasten die Betriebe, das kann Folgen für die Liquidität haben. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg stellt schnelle und unbürokratische Hilfen zur Verfügung. Gratzfeld: „Wir haben ein Programm für unsere Kunden zusammengestellt. Ziel sind schnelle Kredit- und Liquiditätshilfen für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen und Selbstständigen. Unternehmer, die einen Liquiditätsengpass absehen können, sollten mit ihrem Kundenberater in Kontakt treten.“

Und für den täglichen Umgang mit Geld empfiehlt Gratzfeld zurzeit das bargeldlose Bezahlen, „um das Händeln mit Bargeld zu vermeiden“.

Von der AZ-Redaktion