Diese Folgen hat die Sparkassen-Fusion für Bankkunden in Gifhorn

Gifhorn/Wolfsburg/Celle

Aus den Sparkassen Gifhorn-Wolfsburg sowie Celle wird ein Kreditinstitut. Am Wochenende erfolgt jetzt nach der rechtlichen Zusammenführung der zweite große Schritt, die technische Fusion, bei der alle Daten zusammengeführt werden. Das hat Folgen für die Kunden – kurz- sowie langfristig.

Kurzfristig bedeutet das vor allem für die Kunden der ehemaligen Celler Sparkasse, dass sich einiges ändert. Beispielsweise die IBAN und die BIC. Für die Kunden der bisherigen Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg dagegen bleibt alles, wie es ist. Doch es gibt von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Mai, Einschränkungen bei der Nutzung des Sparkassen-Services auch in Gifhorn und Wolfsburg. Die Kunden müssen zwischen Freitag und Sonntag auf das Online-Banking verzichten und temporär mit Einschränkungen beim Bezahlen oder Geldabheben mit der Sparkassen-Card rechnen, erklären dazu Alexa von der Brelje und Johanna Crolly von der Sparkassen-Kommunikation.

Mit Bargeld eindecken

„Mittlerweile bezahlen die meisten unserer Kunden kontaktlos. Für das Himmelsfahrtwochenende bitten wir unsere Kundinnen und Kunden allerdings vorsorglich, sich mit Bargeld zu bevorraten oder ganz einfach mit der Kreditkarte zu bezahlen, die von der Einschränkung nicht betroffen ist. Ab Montag, den 25. Mai, kann die Sparkassen-Card wieder wie gewohnt eingesetzt werden und auch das Online-Banking steht dann wieder uneingeschränkt in der App oder in unserer Internetfiliale zur Verfügung,“ sagt Crolly. Sollten Kundinnen oder Kunden an dem Wochenende der technischen Fusion fragen haben, können sie auch am Samstag und Sonntag anrufen. Das Dialog-Center sei dann jeweils von 10 bis 18 Uhr unter Tel. (0 53 71) 81 49 99 99 erreichbar. Alle Informationen sind zudem online rund um die Uhr nachzulesen.

Seit mehr als einem Jahr sind rund 150 Mitarbeiter der Sparkasse mit der technischen Fusion beschäftigt. Die jetzige Dateinzusammenführung ist der letzt große Schritt des Prozesses, es gab bereits zwei Probeläufe – ohne Schwierigkeiten, heißt es von der Sparkasse. Bis zu 300 weitere Mitarbeiter des Sparkassen-Dienstleisters Finanz Informatik sind am kommenden Wochenende in Frankfurt mit an Bord. „Das ist wie ein gigantischer Umzug. Alle Daten für jedes Konto, jedes Sparbuch, von jedem Kunden werden von Celle nach Gifhorn und Wolfsburg überspielt“, so von der Brelje. Dann sind alle Voraussetzungen für komplett einheitliche Serviceangebote und Beratungen geschaffen. Die langfristige Folge: Ab dem 25. Mai können die 225 000 Kundinnen und Kunden der Sparkasse ihre Bankgeschäfte in allen Filialen, Kompetenz- und Immobilien-Centern uneingeschränkt gleich erledigen – ein Kunde der ehemaligen Celler Sparkasse kann dann beispielsweise in Wolfsburg ein Konto eröffnen oder in Gifhorn einen Kredit aufnehmen. Und auch für die Mitarbeiter soll die technische Fusion langfristig Vorteile bringen. Jeder Mitarbeiter soll dann von allen Standorten Zugriff auf einheitliche Kundendaten haben.

Von Thorsten Behrens