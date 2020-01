Sparhaushalt 2020: Auch EM-Fanmeile fällt flach

Gifhorn

Es ist ein Etat, der keine großen Sprünge mehr zulässt. Mehrere Stunden befasste sich der Finanzausschuss mit dem städtischen Haushalt und setzte angesichts eines riesigen Schuldenberges und Millionen-Krediten den Rotstift an. Auch die geplante EM-Fanmeile vor dem Rathaus fällt ins Wasser, im Gegenzug wird Parken in Gifhorn teurer. Steuern werden nicht erhöht.

Schwierige Lage

„Die Haushaltslage ist schwieriger geworden, eine Streichliste war notwendig geworden, um die Vorgaben einzuhalten“, fasst Kämmerer Rainer Trotzek das Ergebnis der Sitzung zusammen. Das Haushalts-Gesamtpaket der Stadt Gifhorn hat ein Volumen von 101 Millionen Euro – 86,7 Millionen Euro sind nötig, um laufende Kosten zu decken. „14,1 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen“, so Trotzek.

Geld für Bildung und Betreuung

Trotz der angespannten Finanzsituation wird die Stadt auch 2020 weiter in Bildung und Betreuung investieren. „Mit fast 9,8 Millionen Euro übersteigen diese Investitionen die Nettoneuverschuldung, die bei 9,44 Millionen Euro liegt“, erklärt der städtische Fachbereichsleiter für Finanzen. Einer Kreditaufnahme von 10,79 Millionen Euro steht eine Tilgung von 1,3 Millionen Euro gegenüber.

Hohe Kreisumlage

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich kritisiert die Erhöhung der Kreisumlage, die um 1,4 auf 23,5 Millionen Euro steigt. Die 900 000-Euro-Investition des Kreises für touristische Radwege rechtfertige eine Anhebung in dieser Größenordnung nicht, so der Verwaltungschef. Einen von Nerlich vorgeschlagenen Weg ging die Politik im Anschluss mit. „Wir haben uns ganz bewusst gegen eine Steuererhöhung entschieden, sparen jedoch an anderer Stelle ein“, so Trotzek.

Kein Public Viewing

Beim Public Viewing ab 12. Juni auf einer Großbildleinwand die EM-Spiele der deutschen Elf erleben: Daraus wird nun doch nichts. Gifhorns Fußball-Fanmeile auf dem Marktplatz (Kosten 13 500 Euro) fällt flach. „Auch weil in den letzten Jahren das Interesse deutlich nachgelassen hat, die Euphorie ist verflogen“, steht Trotzek hinter der Entscheidung der Politik. Rathaus-Tiefgarage, Kaninchengarten oder Bodemannstraße: Überall dort, wo die Stadt Parkautomaten aufgestellt, wird’s demnächst teurer. Die Gebühren verdoppeln sich – von 50 Cent auf einen Euro pro Stunde. Die Stadt will die Einnahmen so von 300 000 auf 600 000 Euro steigern.

Sanierung verschoben

Die angespannte Haushaltslage zwingt auch dazu, die Sanierung der Winkler Straße (Teilabschnitt Oldaustraße/Bessler Straße) zu verschieben. Erst 2021 soll der Startschuss für das 880 000-Euro-Projekt fallen. Auch in den Ortsteilen wird gestrichen: 155 000 Euro für einen Wald- und Erlebnispfad in Kästorf gibt’s nicht, 110 000 Euro für einen Rast- und Kommunikationsplatz in Gamsen fallen ebenfalls flach.

Dicker Brocken

Einer der dicksten Brocken im Haushalt ist die Sanierung der Flutmuldenhalle: Aus den im Oktober geplanten 1,5 Millionen sind nun 3,5 Millionen Euro geworden. Weitere zwei Millionen sind für das Projekt 2021 vorgesehen. 1,8 Millionen Euro stehen im Etat 2020 für den Mensa-Neubau der Michael-Ende-Schule bereit, 1,4 Millionen Euro sind für Neubau und Krippe der Gamsener Wilhelm-Busch-Schule eingeplant. Einen Zuschuss von 140 000 Euro erhält die SV Gifhorn für bauliche Unterhaltung an vereinseigenen Gebäuden.

Mehr Kita-Personal

Größere Kita-Gruppen, dafür jedoch eine dritte Kraft pro Gruppe: 750 000 Euro setzt die Stadt dafür ein. Überhaupt kosten Mitarbeiter richtig Geld: Die Personalkosten der Stadt steigen 2020 um 2,3 auf 24 Millionen Euro. Eingestellt wird ein Klimaschutz-Manager (35 000 Euro 2020, jeweils 70 000 Euro in den Folgejahren).

Geld für Brandschutz

Nicht gespart wird beim Brandschutz: Für 306 000 Euro erhält Kästorfs Feuerwehr ein neues Fahrzeug, 286 000 Euro kostet ein Notstromaggregat für das Gifhorner Gerätehaus.

Von Uwe Stadtlich