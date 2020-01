Handball-Cup: 25. Auflage mit spannenden Spielen

Gifhorn

Die Handball-EM ist inzwischen Geschichte und gelaufen, doch für Schülerinnen und Schüler von drei Gymnasien ging’s in Sachen Handball am Donnerstag noch mal richtig rund. Beim OHG-Cup wurde erneut um Tore und Punkte gefightet.

Traditionsturnier

Lehrer Michael Kröhn, der das Traditionsturnier seit 2001 organisiert und vor drei Jahren auch Sport-Obmann des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums wurde, ist Handball-Fan – und überträgt diese Begeisterung auch auf die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. „Am Start sind neben dem OHG das Gymnasium Hankensbüttel und das Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen“, so Kröhn.

Zwei Absagen

Das Gifhorner Humboldt Gymnasium und auch das Gymnasium in Meinersen seien ebenfalls eingeladen gewesen – hätten jedoch abgesagt, bedauert Organisator Michael Kröhn. Er wurde bei der Turnierleitung in der OHG-Halle am Katzenberg am Donnerstagvormittag von seinem Kollegen und Sportlehrer Matthias Gose tatkräftig unterstützt. Der Spielplan für das Turnier wurde auf Grund der beiden Absagen umgestrickt.

Zur Galerie Es waren spannende Spiele auf hohem Niveau: Bereits zum 25. Mal fand der Handball-Cup des Gifhorner Ott-Hahn-Gymnasiums statt. Auch Spielerinnen und Spieler aus Hankensbüttel und Uelzen waren dabei.

Vereinsspieler

Jedes Gymnasium schickte zwei Teams – jeweils eine Mädchen- und eine Jungen-Mannschaft – ins Rennen. „Es sind auch viele Vereinsspielerinnen und Vereinsspieler mit dabei“, verweist Kröhn auf das hohe Niveau bei den spannenden Begegnungen. „Mein besonderer Dank geht auch an die beteiligten Lehrkräfte der teilnehmenden Gastschulen – nur weil sich die Kolleginnen und Kollegen engagieren, ist es möglich Handball-Teams zusammen zu bekommen“, bedankt sich der OHG-Sportobmann. Die knallgelben Trikots der Spielerinnen und Spieler des OHG wurden übrigens mit Unterstützung des Schul-Fördervereins angeschafft.

Schiri-Rolle

Gespielt wurde in den packenden Begegnungen jeweils zwei Mal 15 Minuten – um zwei Wanderpokale, die die Aller-Zeitung vor 25 Jahren gespendet hat. Eine weitere Besonderheit des Wettkampfs: Schülerinnen und Schüler fungierten selbst als Schiedsrichter. „Soziale Kompetenz wird so auf spielerische Art und Weise vermittelt“, so Kröhn, der sich auch über eine tolle Zuschauer-Beteiligung freute. In der Halle sei eine „Super-Stimmung“ gewesen.

Die Platzierungen: Bei den Mädchen landete das Gymnasium Uelzen auf dem ersten Platz – gefolgt vom Gymnasium Hankensbüttel und dem OHG. Bei den Jungen holte sich das Handball-Team aus Hankensbüttel den Sieg, Platz zwei ging an Uelzen, den dritten Platz belegte das OHG.

Von Uwe Stadtlich