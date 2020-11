Gifhorn

„Überplanmäßige Ausgabe“ hieß das Stichwort, weshalb am Dienstag die Mitglieder des Betriebsausschusses der ASG in einer Sondersitzung zusammen kamen. Weil es um die stattliche Summe von 335 000 Euro ging, hatte Ausschussvorsitzende Meike Pollack dazu zum Ortstermin bei der ASG geladen. Das, so fanden später alle, war eine durchaus schlaue Idee, um über die Ausgabe abzustimmen – am Schluss war nur Stefan Marzischewski-Drewes ( AfD) gegen den Beschlussvorschlag.

Die alten Räumen sind nicht sicher

Zunächst durften sich die Politiker ein Bild davon machen, wie die Bedingungen aktuell für die Mitarbeiter sind. In dem Gebäude aus den 60-er Jahren diktiert in den Sanitärräumen musealer Charme das Bild. Zu eng, zu alt, zu gefährlich, schilderte Mark Voigt, der seit rund 30 Jahren die Zustände in dem Gebäude kennt. Vorgeschriebene Schleusen im Frauen- und Männerbereich entsprechen nicht der vorgegebenen Norm. Da gab es Pleiten, Pech und Pannen. 2018 standen noch nicht alle Anforderungen für den Bau fest, dann erkrankte noch ein Verantwortlicher und ging dann in den Ruhestand. Und auch Futterschneider selbst gestand einen Fehler ein: Bei der Ausschreibung sei nicht noch einmal der Kostenplan aktualisiert worden. So kam es dazu, dass nun 335 000 Euro als überplanmäßige Ausgabe auf dem Papier stehen.

Ingenieur erläutert die Details

Die Politiker wollten das genauer wissen, fragten etwa wie Renate Bobisch ( SPD) nach, wie sich diese Kosten zusammensetzen. Diplom-Ingenieur Werner Tietge stellte klar, dass dieses spezielle Sozialgebäude besondere Anforderungen stelle und nicht vergleichbar sei mit anderen Sozial- oder Büroräumen. „Ich habe selbst auch geschluckt bei den Kosten, aber das ist so üblich“, erklärte Futterschneider und führte Beispiele aus anderen Städten an. Nicht zuletzt habe Corona auf dem Bausektor für kräftige Verteuerungen gesorgt. Wichtig war ihm, dass sich aus der Kostenerhöhung keine bemerkbare Gebührenerhöhung ableiten lasse.

Nur die AfD stimmt gegen den Beschluss

Helmut Behnke (Gruppe CDU/Grüne) brachte dann abschließend die Meinung aller auf den Punkt: „Dass die Kosten so explodiert sind, ist ärgerlich.“ Aber bei dem Zustand der jetzigen Sozialräume gebe es da keine weitere Diskussionen über die Notwendigkeit. Bis auf die Stimme der AfD reckten sich dann alle Arme fürs Ja für die Mehrausgabe in die Höhe.

Von Andrea Posselt