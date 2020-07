Gifhorn

Offene Restaurants, der Fußball rollt wieder, geöffnete Geschäfte und sogar ein Sommerurlaub ist plötzlich wieder im Zuge der Corona-Lockerungen denkbar. Aber wo bleiben die Kinder in diesen Zeiten?, fragen sich Hans-Peter Daub und Dr. Jens Rannenberg vom Vorstand Dachstiftung Diakonie in Gifhorn. Ihnen reicht’s. Sie haben einen wütenden offenen Brief an Carola Reimann, Niedersachsens Sozialministerin, sowie an Grant Hendrik Tonne, Niedersachsens Kultusminister, verfasst. Alles pro Wirtschaft, doch die Kinder geraten unter Generalverdacht und leiden weiter strengen Auflagen – „wir fordern, dass mit dieser Logik jetzt Schluss ist. Auch Kinder sind Menschen mit Grundrechten.“ Die Kinderrechtskonvention dürfe in der Corona-Krise „nicht länger gebeugt werden“. Es gelte nun, das Wohl von Kindern und Jugendlichen vorrangig zu berücksichtigen.

Die Spätfolgen für Kinder sind nicht absehbar

Worte, die Johanna von Garrel vom Kinderschutzbund Gifhorn aus der Seele sprechen. „Ich denke schon, dass Kinder unter den noch geltenden Auflagen leiden. Komischerweise trifft es auch immer die Kinder.“ Dass Kinder als potenzielle Überträger des Coronavirus’ immer wieder im Gespräch sind, erzeuge Ängste bei den Kindern. „Wenn Kinder mit solchen Ängsten aufwachsen, weiß man nicht, wie sich das auswirkt. Das Ganze dauert ja schon Monate.“

Den Inhalt des offenen Briefes der Dachstiftung der Diakonie kann Jürgen Scheidt, Leiter von Life Concepts Kirchröder Turm, „unterstreichen“. Mit dem Shutdown musste von einem Tag auf den anderen auch die Tagesgruppe geschlossen werden, auch die Lerntherapie musste ausgesetzt werden. „Obwohl wir unter Einhaltung von Abstandsregeln die Betreuung aufrecht erhalten hätten können. Unsere Tagesgruppen sind kleiner als in der Kita-Notbetreuung.“ Was ihn schmerzt: „Wir haben doch eine Verantwortung für die Familien. Corona hat ja eher Probleme verschärft.“ Mit Gesprächen am Gartenzaun etwa hätten Mitarbeiter weiter den Kontakt zu den betreuten Familien gehalten. Dass Kinder wegen Corona „auf der Strecke bleiben“, das wollen er und sein Team nicht einfach so hinnehmen.

Von Andrea Posselt