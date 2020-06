Sorge um Kind im Auto: Gifhorner Polizei schlägt Scheibe ein

Gifhorn

Die Nachricht klang dramatisch: In der Celler Straße in Gifhorn soll ein Kind alleine in einem Fahrzeug sitzen und nicht mehr atmen oder zumindest gesundheitliche Probleme haben. So hatte es um 10.26 Uhr ein besorgter Passant der Leitstelle gemeldet. Daraufhin eilten Kräfte der Gifhorner Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei zum genannten Ort. Für die Feuerwehr war vor nichts zu tun. Die Polizei ging auf Nummer sicher, schlug eine Scheibe des Autos ein und holte so das Kind im Schulalter aus dem Fahrzeug. Eine Untersuchung ergab, dass das Kind wohlbehalten und bei vollem Bewusstsein ist.

Von Andrea Posselt