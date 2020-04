Sorge um Gifhorns Senioren: „Wir werden keinen aus dem Blick verlieren“

Landkreis Gifhorn

Tag für Tag überschlagen sich die Schlagzeilen in Zeiten von Corona. Verschiedenste Internet-Plattformen bieten da gerade für Jüngere Ersatz für den sonst gewohnten Austausch in persönlichen Begegnungen. All das fällt bei vielen älteren Gifhornern flach. Nicht alle sind mit modernster Technik vertraut. In St. Altfrid bemüht sich Pastoralreferent Martin Wrasmann mit Mitarbeiterinnen gerade sehr um Senioren. „Wir müssen auch analog unterwegs sein." Und deshalb verteilt die katholischen Kirchengemeinde nun neuerdings einen Sonntagsbrief mit Infos und einem Gebet. 1300 Adressen von betagten Gemeindemitgliedern sind rausgesucht. Alle werden angerufen und nach ihrem Befinden befragt. Wer mag, bekommt die Osterkerze nach Hause gebracht. „Wir werden keinen aus dem Blick verlieren", sagt Wrasmann.

Der Optimismus überwiegt

Anrufe, Postkarten und kleine Briefe - auch in den Gemeinden im Kirchenkreis Gifhorn bemühen sich die Pastoren und ihre Mitarbeiter um den Kontakt mit Älteren. Öffentlichkeitsbeauftragte Ulla Evers sondierte bei einigen Pastoren die Lage, wie die Befindlichkeit bei den älteren Mitbürgern ist. „Es überwiegt die Rückmeldung: Es ist schön, dass ihr uns denkt. Aber Bedarf an Hilfe habe ich nicht." Auch Anrufe von besorgten Senioren bei Pastören gibt es, jedoch überwiege der Optimismus: „Wir kriegen das schon hin."

Ostergrüße für Heimbewohner

Wie unterschiedlich Gifhorner Senioren im Umgang mit der Corona-Krise sind, schildert die ambulante Pflege der Diakoniestation. Während die Unbedarften weiter einkaufen gehen, sagen andere sogar aus Sorge vor Infektion ihren eigentlich notwendigen Pflegetermin ab. Beide Extreme behalte man „etwas sorgenvoll im Blick", sagt Ewers. Und: Fast jede Gemeinde mache Aktionen und biete Hilfe für Ältere. In Meine sollen Heimbewohner schriftliche Ostergrüße erhalten, weil kein Besuch erlaubt ist.

„Niemand wird von der Gemeinschaft abgehängt“

Senioren, die keine Familie und wenig soziale Kontakte haben, hat normalerweise der ehrenamtliche Besuchsdienst des DRK Gifhorn im Blick. Doch wegen des Kontaktverbots fällt dieses Angebot nun flach. „Aber diese Menschen sind nicht vergessen", sagt Katja Brülls von der Stabsstelle Ehrenamt. „Wir wissen, wer vereinsamt ist. Wir empfehlen unseren Aktiven, anzurufen und wir bieten auch Einkaufshilfe." Besonders in den Ortsvereinen sei präsent, wer nun Zuspruch und Hilfe brauche. „Niemand wird von der Gemeinschaft abgehängt."

Telefonketten in vielen Orten

Niemanden - und erst recht keine hilfsbedürftigen Senioren - zu vergessen, das hat sich auch der Sozialverband auf die Fahnen geschrieben. Pressesprecher Berko Härtel weiß, dass in vielen Orten „regelrechte Telefonkette eingerichtet sind, wo regelmäßig Kontakt gesucht und Hilfe angeboten wird. Dort weiß man ja genau, wer Hilfe braucht."

Von Andrea Posselt