Gifhorn

Das Treppengeländer blinkt bunt, Lichterketten zieren Pflanzen im Garten. Ein 2,50 Meter großer Schneemann leuchtet, auf dem Dach sitzt ein aufblasbarer Weihnachtsmann. Willkommen im Weihnachtswunderland von Lars Asche. Autofahrer bremsen in Höhe Sonnenweg 3 ab, Fußgänger bleiben staunend stehen. „Echt cool“, ruft jemand im Vorbeigehen. Asche strahlt. „Da geht mir das Herz auf, wenn ich anderen eine Freude mache.“

Zur Galerie Es funkelt und blinkt: Ein wahres Weihnachtswunderland hat Lars Asche am Sonnenweg in Gifhorn geschaffen.

So ging es auch Familie Schwarz am Sonntagabend. Staunend blieb Stefanie Schwarz mit den Kindern vor dem Haus Sonnenweg 3 stehen, kam mit Asche ins Gespräch. „Das ist der Wahnsinn, dabei hat der Mann gerade eine richtig schwere Zeit.“ Asche mag darum nicht wirklich großes Aufheben machen. Nur so viel: Seit drei Jahren schon gibt Asche alles, in der Adventszeit das Haus am Sonnenweg weihnachtlich zu schmücken, besonders für seine eigenen Kinder.

In diesem Jahr ist alles anders. Er lebt in Trennung, seine Kinder würden das Weihnachtswunderland wohl eher selten sehen, sagte er. „Aber ich möchte trotzdem allen eine Freude machen, vor allem möglichst vielen Kindern.“ Und dafür gibt er alles. Noch am Nachmittag besorgte er sich zwei neue Lichterketten.

Ständig denkt Asche über Verbesserungen nach

Für ihn sei das Weihnachtswunderland täglich eine neue Baustelle. Nicht nur, wenn mal eine Glühbirne ausfällt. Seit Tagen bastelt er an der Gestaltung. Selbst das Dach ist mit Lichterketten und einem aufblasbaren Weihnachtsmann dekoriert. „Ich überlege ständig, wie und wo ich noch etwas verbessern kann.“ Und dann lacht er: „Im Januar geht das schon los mit meinen Ideen.“

Eine noch nicht umgesetzte verrät er schon: „Den Schriftzug Frohe Weihnachten wollte ich noch aufs Dach machen, aber das habe ich nicht mehr geschafft.“ Meterlang sind die Lichterketten. Rotiert da nicht der Stromzähler? Asche winkt lachend ab: „Ich liebe es einfach. Weihnachten muss glänzen. Und die Freude will ich weitergeben.“

Sogar der Sushi-Laden-Besitzer hat extra umgeparkt

Nicht selten bitten Passanten, Fotos von der Weihnachtslandschaft machen zu dürfen. Asche freut’s. An ein paar Details kann er nichts ändern. Die Straßenlaterne mit ihrem Lichtstrahl direkt vor dem Garten zerstöre etwas das Gesamtbild. „Und ein bisschen Schnee würde natürlich auch super aussehen.“

Aber dafür hat gegenüber der Betreiber des Sushi-Ladens mitgespielt. „Die haben extra den Parkplatz vor dem Garten freigehalten, damit alle einen guten Blick haben.“

Von Andrea Posselt