Gifhorn

Dieses Himmelsphänomen gibt es nicht alle Tage: Eine Sonnenfinsternis steht am kommenden Donnerstag, 10. Juni, gegen Mittag an. Das eigentliche Spektakel spielt sich auf dem Norden der Erdkugel ab, deshalb wird die Sonnenfinsternis in Deutschland nur partiell zu sehen sein. Die Gifhorner Sternwarte hilft dabei nach und lädt ab 11 Uhr ein, im Freien das Spektakel zu verfolgen. Betreiber Jörg Anrecht warnt übrigens, einfach so gen Sonne zu blicken – sogar eine Erblindung sei möglich.

Das ist die ringförmige Sonnenfinsternis

Vorab erklärt er schon einmal das Phänomen Sonnenfinsternis: Sonne, Mond und Beobachter bilden bei einer Sonnenfinsternis eine gerade Linie, ist der Mond mal etwas weiter von der Erde entfernt, gibt es nur eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis. Der Mond erscheint dann etwas kleiner als die Sonnenscheibe.

Diese Sonnenfinsternis ist in der Arktisregion vom ringförmigen Typ. In unseren Breiten liegt die Beobachterposition nicht genau auf der geraden Verbindungslinie von Sonne und Mond, so dass nur eine Bedeckung von etwa 14,8 Prozent für Gifhorn stattfindet. Beginn der SoFi ist in Gifhorn gegen 11.30 Uhr, das Maximum ist um 12.33 Uhr erreicht, Ende gegen 13.39 Uhr.

Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich

Die Inzidenz-Lage lässt es zu: Anrecht lädt Gifhorner für Donnerstag ab 11 Uhr zur Sternwarte Am Wallgarten ein. Dort können Gäste per Teleskop das Spektakel verfolgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Experte mahnt: Nur mit speziellem Filterschutz in die Sonne blicken

Eine Warnung ist Anrecht wichtig: „Spezialbrillen sind unbedingt notwendig, auf keinen Fall sollte man mit (immer ungeeigneten) provisorischen Hilfsmitteln versuchen, die Sonne zu beobachten.“ Hier müsse immer mit für diesen Zweck geeigneten Filtern gearbeitet werden. Auf der Netzhaut seien keine Schmerzrezeptoren, die Netzhaut verbrenne am Brennpunkt – eine Erblindung an der Stelle drohe.

Von Andrea Posselt