Sonder-Impfaktion in Gifhorns Rathaus

Gifhorn

Aufgrund der hervorragenden Resonanz auf den Sonderimpftag im Impfzentrum des Landkreises Gifhorn am 15. Juli hat der Landkreis das Land umgehend um eine weitere Lieferung des Impfstoffs „Janssen“ der Firma Johnson & Johnson ersucht. Die wurde zugesagt, sodass das Impfzentrum Gifhorn allen Bürgerinnen und Bürgern am Samstag, 24. Juli, ein erneutes Angebot machen kann für eine spontane Impfung ohne Terminvereinbarung. Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Zwischen 8.30 und 13.30 Uhr können sich Interessierte am Samstag im Ratssaal des Gifhorner Rathauses mit Janssen impfen lassen, eine Anmeldung ist nicht nötig, mitgebracht werden muss ein Personalausweis sowie nach Möglichkeit der Impfpass. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist für den Impfstoff von „Johnson & Johnson“ eine Impfung ausreichend. Ab dem 15. Tag nach der Impfung gilt die Person als vollständig geimpft.

Landrat Dr. Andreas Ebel sieht diese Aktion als Möglichkeit, die Impfquote weiter zu erhöhen. Im Impfzentrum Gifhorn sind zahlreiche Termine für andere Impfstoffe verfügbar. Auch Dr. Klaus-Achim Ehlers als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Gifhorn weist darauf hin, dass die niedergelassenen Ärzte im Landkreis allen Patientinnen und Patienten ein kurzfristiges Impfangebot machen können.

Von der AZ-Redaktion