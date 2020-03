Sommerzeit-Modus: Gefahr derWildunfälle steigt

Gifhorn

Die Winterzeit ist vorbei, am Wochenende startet die Sommerzeit. „Und damit steigt auf den Straßen im Landkreis Gifhorn erneut die Wildunfall-Gefahr“. warnt Polizeisprecher Thomas Reuter.

Zeitumstellung am Sonntag

Auch wenn durch die Corona-Pandemie weniger Verkehrsteilnehmer auf den Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterwegs seien, müsste jeder einzelne besondere Vorsicht walten lassen. Bei der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde vorgestellt.

Dämmerung ist gefährlich

„Ein großer Teil des Berufsverkehrs fällt somit in die Dämmerung, in der viele heimische Wildtiere zur Nahrungssuche unterwegs seien und dabei häufig unverhofft über die Fahrbahnen wechseln würden, weiß Reuter, der auch Sprecher der Jägerschaft ist. Weil Rehe sich oftmals auch in den Straßengräben aufhielten, um dann unvermittelt auf die Straße zu springen, sei der Überraschungseffekt für Autofahrerinnen und Autofahrer besonders hoch. „Alle Verkehrsteilnehmer sollten darum entsprechende Warn-Verkehrssschilder beachten – sie sind ernst zu nehmen und weisen auf Wildunfall-Häufungsstellen hin“, so Reuter.

Immer bremsbereit

Reuters Tipp: Fuß vom Gas und jederzeit bremsbereit sein. Bei der Vermeidung von Unfällen mit Wild spiele nämlich das Tempo eine große Rolle, so der Polizeisprecher. Wer mit 80 Sachen statt mit 100 Stundenkilometern unterwegs sei, habe einen 25 Meter kürzeren Bremsweg.

Bloß nicht ausweichen

Sehen Autofahrerinnen und Autofahrer dann Rehe oder andere Wildtiere plötzlich auf der Fahrbahn stehen, sollten sie das Fernlicht des Wagens sofort abblenden, hupen und bremsen. Keineswegs sollten Fahrer jedoch versuchen, dem Tier auszuweichen – die Folgen dieses Manövers könnten schwerwiegend sein. Baumunfällle mit Schwerletzten und Toten seien häufig die Folge.

Rekordwert 2019

Wildunfälle bereiten der Polizei seit Jahren im Kreisgebiet große Sorgen: Nach einem Rückgang in 2018 weist die Polizeistatistik für das vergangene Jahr einen traurigen Rekordwert aus. Bis zum 23. Dezember kam es auf den Straßen des Kreises zu 1576 Unfällen, die durch Wildwechsel verursacht worden sind – mit zum Teil schlimmen Folgen.

Von Uwe Stadtlich