Um den Allersee laufen, Discgolf spielen in Peine oder Stand-up-Paddling auf dem Tankumsee: Die Region rund um Wolfsburg ist ein Paradies für Sportler! Die AZ gibt einen Überblick.

Einfach Laufschuhe an und los: Kaum eine Sportart ist einfacher als Joggen – und in Wolfsburg haben die Läufer eine große Strecken-Auswahl. Am Kanal, im Drömling, rund um den Allersee und Schillerteich, im Stadtwald und im Hasselbachtal trainieren ambitionierte Marathon-Läufer und Gelegenheits-Jogger.

Klettern, schwimmen und Beachvolleyball

Wer nicht nur joggen möchte, ist am Allerpark gut aufgehoben. Auf dem drei Kilometer langen Rundweg sind Fahrrad-Fahrer und Inline-Skater unterwegs, zudem kann von dort auch eine Wandertour beginnen. Spaß machen auch packende Duelle beim Beachvolleyball. Beim Tischtennis fliegen kleinere Bälle übers Netz, die Platten stehen gegenüber dem Hochseilgarten. Dort kann auch die Ausrüstung ausgeliehen werden.

So viel Sport kann man in Gifhorn machen – eine Bildergalerie:

Am Tankumsee in Gifhorn lädt eine Beach-Sport-Anlage zum Volleyball, Handball oder Fußball ein. Zudem können die Sportler Minigolf, Squash und Tennis spielen.

Bis zur 150 Meter vom Ufer entfernten Badeinsel schwimmen und eine kurze Rast mitten auf dem Wasser einlegen – das ist seit kurzem wieder im Eixer See in Peine möglich. Am Baggersee können die Besucher in der Sonne baden und eine Runde Beachvolleyball spielen.

Schöner Ort für Sportler: Der Eixer See in Peine hat wieder eine Badeinsel. Quelle: Archiv

Klettern macht im Hochseilgarten „Monkeyman“ richtig Spaß. In Wolfsburg überwinden die Besucher Hängebrücken, Schwebebalken und viele andere Hindernisse.

Stand-Up-Paddling für Anfänger und Fortgeschrittene

Am Allersee und am Tankumsee in Isenbüttel bietet der Personaltrainer Marcus Buchholz verschiedene Kurse fürs Stand-Up-Paddling an. Geübte können auch ein Board ausleihen. Den Service bietet auch der Hochseilgarten in Wolfsburg an.

Aktiv in Wolfsburg: Auf dem Allersee sind immer viele Sportler mit dem Stand-Up-Paddling-Board unterwegs. Quelle: Roland Hermstein

Schneller auf dem Wasser ist man beim Wakeboarden und Wasserski, beides ist im Wakepark am Arenasee möglich. Gemütlicher ist es mit einem Tretboot auf dem Tankumsee.

Kanu fahren, rudern oder segeln – Vereine bieten Kurse an

Der Allersee und der Tankumsee ist ein wahres Schwimmerparadies mit Strand-Feeling. Weiterhin kann man Kanu fahren, rudern, segeln oder angeln. Viele Wolfsburger Vereine bieten Kurse an oder vermieten Equipment.

Am Tankumsee sind zwei Vereine beheimatet, die Segel- und Surfkurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten. Und wer abtauchen möchte, ist beim TC Hibaru genau richtig.

Outdoor-Fitnessgeräte in Gifhorn und Wolfsburg

Fitnessstudio an der frischen Luft: Zwischen dem Courtyard Hotel und dem Badeland stehen zehn Outdoor-Fitnessgeräte, um Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu absolvieren. An den Klimmzugstangen, Barren und Hangelstrecken wird Kraft und Ausdauer sowie Beweglichkeit und Koordination gestärkt.

Outdoor-Sportarten in Wolfsburg: Maximilian Rodowsky (rechts) hält sich im Allerpark fit. Quelle: Britta Schulze

Weitere Fitnessgeräte stehen am Schillerteich-Center, Mühlengraben 22. Laut Google ist es ein Sport-Angebot für Senioren, doch auch für Jüngere ist das Programm für Schulter, Rücken und Beine anspruchsvoll. Fit halten kann man sich auch in Gifhorn in der Winkeler Straße 1, dort stehen Klimmzugstangen und Sprossenwände. In Lengede bei Peine im Vallstedter Weg 56 ist ein Trimm-Dich-Pfad aufgebaut.

Discgolf-Parcours in Wolfsburg und Peine

Ein ruhiges Händchen, Geschicklichkeit und Treffsicherheit – all dies können Sportler an der Discgolf-Anlage im Allerpark unter Beweis stellen. Die Anlage ist als Rundkurs angelegt und beginnt neben dem Kolumbianischen Pavillon und verläuft an der Ritz-Carlton Allee nordöstlich des Allersees. Die Discgolf-Scheiben können gegen einen Pfand im Kolumbianischen Pavillon oder auf dem Campingplatz ausgeliehen werden, ansonsten ist die Nutzung kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Auch die Gifhorner sind Fans vom Discgolf: Am Tankumsee befindet sich ein 9-Bahnen-Parcours. Die Benutzung ist kostenpflichtig, das Zubehör kann in der Geschäftsstelle der Tankumsee GmbH oder im Seehotel ausgeliehen werden.

Joris Richter (l.) und Fabian Kaune am Eingang des Discgolf-Parks: Hier finden Anfänger nützliche Infos. Quelle: Dennis Nobbe

Weitere Discgolf-Anlagen gibt es in Peine. Der Discgolf-Verein „Das Eulennest“ gibt auf der Seite discgolf-peine.de einen Überblick. Konzentration ist auch beim Minigolfen gefragt, die 18-Loch-Anlage am Stadtpark Peine lädt ein. Radfahrer erkunden zahlreiche Themenrouten im Peiner Land, erstmals können mit dem Radler-Pass 30 Stationen angefahren werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig