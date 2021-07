Gifhorn

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und eine schöne Erinnerung daran sind Fotos – jedenfalls wenn sie gut gemacht sind. Für diese braucht es keine professionelle Ausrüstung. Wichtiger als die Kamera ist die Fotografin oder der Fotograf. Beherzigen Sie ein paar Tipps, werden Ihnen mit Sicherheit einige Sommer-Hingucker gelingen. Und sollte es mit der Urlaubsreise in diesem Jahr nichts werden, bietet auch der Landkreis Gifhorn einzigartige und überraschende Motive. Wir haben acht Tipps zusammengestellt, mit denen Ihre Urlaubsfotos gelingen sollten.

Halten Sie die Augen offen: Schauen Sie ruhig mal abseits des Weges. Die schönsten und ungewöhnlichsten Motive fallen oft nicht sofort ins Auge. Um sehenswerte Motive für Ihr Urlaubsfotos zu finden, sollten Sie vor allem die Kamera zur Seite legen. Betrachten Sie die Welt durch Ihre eigenen Augen, nehmen Sie sich Zeit bei der Motivsuche. Und vor allem: Kopieren Sie nicht einfach Bilder, die Sie schon einmal gesehen haben. Betrachten Sie Ihr Motiv mit eigenen Augen – und fotografieren Sie es dann aus Ihrem Blickwinkel.

Trauen Sie sich: Gehen Sie nah ran an Ihr Motiv. Ein Detail ist oft interessanter als das große Ganze. Wen interessiert schon eine ganze Wiese? Aber aus der einen Pusteblume, die dort steht, lässt sich bestimmt etwas machen. Wen interessiert ein leerer Marktplatz? Aber der Brunnen oder das Rathaus bieten bestimmt spannende Details. Zu viel drumherum lenkt in der Regel vom Hauptmotiv ab. Überlegen Sie sich also, was Sie zeigen wollen.

Die Lichtverhältnisse spielen beim Fotografieren eine wichtige Rolle

Nutzen Sie das Licht: Zugegeben, der Sommer ist nicht unbedingt die beste Jahreszeit, um zu fotografieren. Tagsüber steht die Sonne hoch, ist grell und die Schatten sind dunkel und hart. Das macht es schwierig, warme Farben und verschiedene Dimensionen ins Bild zu bekommen. Nutzen Sie deshalb Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Diese sorgen für Lichtverhältnisse und Farben, die Ihr Urlaubsfoto interessanter machen. Mal ganz davon abgesehen sind gerade morgens weniger Menschen unterwegs – und auf Landschaftsbildern stören die oft.

Bildergalerie: So gelingen Ihre Urlaubsfotos

Zur Galerie Urlaubsfotos sind eine schöne Erinnerung an die oft schönste Zeit des Jahres. Wer einige Tipps und Kniffe beachtet, bekommt auch ohne Profi-Ausrüstung mehr hin als nur Standard.

Scheuen Sie sich nicht vor der Dunkelheit: Es regnet? Wo ist das Problem? Strahlend blauer Himmel ist doch langweilig. Wolken hingegen schaffen Dramatik auf dem Bild. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Kamera nicht nass wird. Auch in Innenräumen finden sich oft spannende Motive. Viele Kameras können mittlerweile gut mit schlechtem Licht umgehen. Stellen Sie die Iso-Zahl höher ein, in modernen Kameras ist zudem oft ein Bildstabilisator verbaut. Auch ein Stativ kann helfen. Für Nachtaufnahmen ist dieses sogar unersetzlich. Aber es lohnt sich: Die beleuchteten Straßen einer Stadt sind doch viel interessanter als eine Aufnahme am Tag.

Wechseln Sie die Perspektive: Bilder aus Augenhöhe sind oft nicht besonders überraschend. Diese Perspektive kennt man ja. Gehen Sie ruhig mal in die Hocke oder legen Sie sich sogar auf den Boden, klettern Sie auf einen Stein – und schon schaffen Sie einen neuen Blickwinkel, Ihr Foto wird gleich viel interessanter. Betrachten Sie die Nordsee aus Menschenperspektive, wirkt sie vielleicht eher ruhig. Legen Sie Ihre Kamera aber auf den Boden, rollen große Wellen auf den Betrachter zu – das beeindruckt doch viel mehr.

Schaffen Sie Vergleiche und Tiefe: Größen lassen sich auf Fotos oft nur schwer abschätzen. Schaffen Sie deshalb Vergleichsgrößen. Ist der Steinturm nun einen Meter hoch oder fünf? Stellen Sie doch einfach einen Menschen daneben. Dann kann der Bildbetrachter das einschätzen. Genauso wichtig ist es, Tiefen zu schaffen. Ein Bezugspunkt im Vordergrund hilft, dem Betrachter einen Eindruck von der Landschaft und von ihren Ausmaßen zu vermitteln. Ein Stein, eine Blume oder Zweig im Vordergrund helfen ungemein. Spielen Sie dann noch mit der Schärfe, haben Sie eine weitere Möglichkeit, tolle Fotos zu erschaffen.

Bildbearbeitung hilft, die Wirkung von Fotos zu verbessern

Nutzen Sie die Technik: Sie brauchen keine Profi-Kamera. Wichtiger als die Ausrüstung ist ohnehin der Fotograf, die Kamera ist nur das Werkzeug. Selbst mit einem Smartphone können Sie wirklich schöne Bilder machen. Sie sollten dann aber nicht zu stark zoomen, das kostet Qualität. Auch ein bisschen Bildbearbeitung im Anschluss kann nicht schaden: Etwas mehr Kontrast oder Farbe oder ein etwas anderer Ausschnitt machen das Bild oft noch wirkungsvoller. Auch Filter, wie sie einige Social-Media-Plattfomen bieten, machen Ihre Bilder noch wirkungsvoller. Aber Vorsicht: Weniger ist mehr, schließlich soll das Foto auch noch als Foto erkennbar sein.

Sortieren Sie aus: Digitale Fotografie verleitet dazu, einfach drauflos zu knipsen. Aber Qualität ist besser als Quantität. Erst recht, wenn Sie Ihre Bilder anderen zeigen wollen. Fotografieren Sie also so viel Sie wollen. Aber sortieren Sie dann aus und behalten Sie nur Ihre schönsten Motive. Und passen Sie auf, dass Ihre Urlaubsfotos nicht irgendwo auf der Festplatte verschwinden. Erstellen Sie sich lieber ein schönes Fotobuch oder Fotoalbum. Dann macht das Anschauen hinterher viel mehr Spaß.

Von Christian Albroscheit