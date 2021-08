Sollte es Impf-Anreize in Form von Geldgeschenken geben? Das meinen die AZ-Leser

Landkreis Gifhorn

Impfen, impfen, impfen – ob von Gifhorns Landrat oder vom Bundesgesundheitsminister, von Hausärzten im Landkreis oder von der Ständigen Impfkommission, von allen Seiten wird die Corona-Schutzimpfung als maßgebliche Option bewertet, um eine vierte Corona-Welle mit erneutem Lockdown ganz zu vermeiden oder wenigstens deutlich abzuschwächen. Eine Impfpflicht ist rechtlich kompliziert. Deshalb wird überlegt, Impf-Anreize zu schaffen, um die allgemeine Impfmüdigkeit zu bekämpfen. Die AZ wollte von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was sie davon halten.

Im Landkreis Gifhorn gibt es mittlerweile Impfungen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, und zwar ohne vorherige Terminvereinbarung. So sind mobile Impfteams am Tankumsee gewesen und auf dem Famila-Parkplatz, in Turnhallen und Gemeinschaftshäusern. Auch beim Altstattfest an der Allerwelle wird es am Freitag, 20. August, und Samstag, 21. August, jeweils von 16 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit zur Impfung geben. Braucht es noch weitere Anreize wie beispielsweise Geldgeschenke? Die Leserinnen und Leser der Aller-Zeitung sind da skeptisch.

Die große Mehrheit hält nichts von Geldgeschenken als Impf-Anreizen

In der – nicht repräsentativen – Online-Umfrage der vorigen war die ganz große Mehrheit der Teilnehmenden überzeugt, dass Geldgeschenke nichts bringen: 82,4 Prozent klickten diese Antwort an, 220 der insgesamt 267 Teilnehmenden. Nur 14,2 Prozent (38) entschieden sich für die Antwort: „Ja, ich glaube, das kann helfen.“ Unsicher hingegen waren 3,4 Prozent der Teilnehmenden: „Ich weiß nicht“, klickten neun Personen an.

Eine Herdenimmunität ist erst erreicht, wenn mindestens 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen beziehungsweise 90 Prozent der über 60-Jährigen geimpft sind. Und noch eine Zahl zum Schluss: Bei mittlerweile rund 44 Millionen Menschen mit komplettem Impfschutz in der Bundesrepublik hat es bislang laut Robert Koch-Institut seit Beginn der Impfungen gerade mal 7 000 Impfdurchbrüche gegeben, also Personen, die sich trotz Impfung infiziert haben.

Wöchentlich befragt die AZ ihre Leserinnen und Leser zu aktuellen Themen – in dieser Woche geht es um die Frage, wie Sie Ihren Sommerurlaub verbringen. Insgesamt war die Planung von manchen Unsicherheiten überschattet, weshalb einige sich dafür entschieden haben, zuhause zu bleiben oder innerhalb Deutschlands zu verreisen. Wie halten Sie es mit dem Verreisen? Wer an der Umfrage teilnimmt, kann einen 50-Euro-Gutschein von Mediamarkt gewinnen.

Von Christina Rudert