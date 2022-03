Solidarisch mit der Ukraine: Aktion der Feuerwehren im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Täglich gibt es neue, schreckliche Bilder aus der kriegsgebeutelten Ukraine. Dort kämpfen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben. Die Feuerwehren des Landkreises, die sich gegen den Krieg und für den Frieden aussprechen, werden am Freitag, 18. März, ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen der Ukraine und insbesondere den dortigen Einsatzkräften der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen setzten.

In allen Gebietseinheiten des Landkreises werden um 19.30 Uhr für fünf Minuten die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vor den Feuerwehrhäusern stehen. Dazu werden auch Warnblickleuchten aufgestellt, sodass die Lichter die Farben der Ukraine (Blau und Gelb) symbolisieren. „Wir setzten damit ein Zeichen, dass wir zu den Menschen in der Ukraine stehen“, so der Kreisbrandmeister Thomas Krok.

Nahezu 75 Prozent der rund 200.000 Aktiven dort verrichten ihren Dienst in den Feuerwehren freiwillig. Seit dem Angriffskrieg durch Putin haben sie nicht nur mit den allgemeinen Gefahren einer Einsatzstelle zu kämpfen, sondern müssen bei jedem Einsatz um Leib und Leben fürchten. Dennoch stehen sie bereit und helfen den Menschen, die in Not geraten sind. „Wir sind eine große Familie über Ländergrenzen hinweg“, so Krok. „In Gedanken sind wir bei unseren Kameraden in der Ukraine.“

Von der AZ-Redaktion