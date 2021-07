So wird der Sommer 2021 für Gifhorner und Gifhornerinnen zum Erlebnis

Gifhorn

Freizeitspaß-Freunde aufgepasst: Der „Erlebnissommer 2021“ hat begonnen! Ab Montag, 5. Juli, gibt es wieder Eintrittskarten für zahlreiche attraktive Ausflugsziele in der Region zu teilweise um bis zu 50 Prozent reduzierten Preisen. Erhältlich sind die begehrten Tickets bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung im Steinweg 73, die am ersten Verkaufstag extra länger, nämlich durchgehend von 8.30 bis 16 Uhr, geöffnet hat.

Doppelt Spaß haben für die Hälfte des Eintrittspreises: Kurz vor dem Start der diesjährigen Sommerferien läutet Hallo Wochenende die Aktion „Erlebnissommer“ ein. Und diese bietet, was der Name verspricht: Action, Spaß und besondere Erlebnisse – und das in den meisten Fällen auch noch zu vergünstigten Preisen, die die Familienkasse schonen. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert der „Erlebnissommer“ pünktlich vor den Ferien zahlreiche Freizeitparks und Erlebnisorte in einer handlichen Sonderpublikation, die in der Hallo-Gifhorn-Ausgabe an diesem Wochenende zu finden sein wird. Für viele der darin vorgestellten Ausflugsziele gibt es im Rahmen der Aktion besondere Angebote, wie zum Beispiel um bis zu 50 Prozent reduzierte Eintrittskarten. Und diese werden ab Montag in der AZ-Konzertkasse erhältlich sein.

Für diese Ausflugsziele gibt es Tickets

Das SeaLife in Hannover oder das Rastiland in Salzhemmendorf für die Hälfte des regulären Eintrittspreises besuchen oder einen Ferientag in der Westernstadt Pullman City im Harz verbringen, der sonst doppelt so teuer wäre – Spaß haben und dabei auch noch eine Menge Eintrittsgelder sparen und/oder von besonderen Angeboten profitieren, das bieten im Rahmen des „Erlebnissommers“ die folgenden Partner an: Hasseröder Burghotel, Otter-Zentrum Hankensbüttel, Wildpark Lüneburger Heide, Filmtierpark Eschede, Rastiland, BaumSchwebeBahn Bad Harzburg, Pullman City, Wildpark Müden, Escape-City Wolfsburg und das SeaLife Hannover.

Viele der teilnehmenden Partner bieten Sonder-Konditionen wie reduzierte Eintrittskarten an, auch Informationen dazu sind in der „Erlebnissommer“-Beilage zu finden.Pro Käufer werden maximal vier vergünstigte Tickets pro Ausflugsziel abgegeben, damit möglichst viele Familien vom „Erlebnissommer“ profitieren können. Eine Vorbestellung oder Reservierung ist nicht möglich, der Verkauf erfolgt ausschließlich in der AZ-Konzertkasse und nur solange der Vorrat reicht (die Anzahl der Tickets ist limitiert).

Die AZ-Konzertkasse in Gifhorn öffnet extra länger

Die AZ-Konzertkasse im Steinweg 73 in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 80 81 36, ist für den „Erlebnissommer“-Kartenverkauf unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln am Montag, 5. Juli, länger geöffnet, nämlich in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr. Ab Dienstag, 6. Juli, steht das Team wieder zu den derzeit gültigen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr) zur Verfügung.

Von der AZ-Redaktion