Langweilig wird das Wetter dieses Wochenende nicht

Dank dem lieben Tief „Zlatina“ wird das Wetter am Wochenende tatsächlich mal nicht so langweilig und es gibt weiterhin dringend benötigtes Wasser von oben. Aber auch die Sonne verlässt uns nicht ganz – und das, obwohl der April ja eigentlich vorbei ist.

Vor allem am Samstag wird es ungewöhnlich nass. Die Sonne lässt nämlich einigen Wolken Platz, die Regen als Mitbringsel dabei haben. So gibt es höchstens vier Sonnenstunden und tagsüber kann es immer mal wieder leichten Regen geben. Zwischendurch kann der Regen schauerartig runterkommen und nachmittags kann man sogar, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, kleine Gewitter nicht ausschließen. Dabei steigt die Temperatur von 7 °C nur auf 13 °C.

Der Sonntag zeigt sich dann von einer etwas freundlicheren Seite. Bei einigen Wolken schaut die Sonne nämlich an fünf Sonnenstunden vorbei. Aber auch dabei kann man einzelne, leichte Schauer nicht ausschließen. Die Temperatur begibt sich am Sonntag, ausgehend von 5 °C, in Höhen von maximal 15 °C.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

