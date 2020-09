Landkreis Gifhorn

Dank des Hochs „Kevin“ lebt der Sommer in Deutschland nochmal ein bisschen auf. Für uns bedeutet das viel Sonnenschein und erneut steigende Temperaturen.

Am Samstag gibt es daher nur wenige graue Stellen am Himmel, und bei knapp zehn Sonnenstunden strahlt den ganzen Tag über die Sonne. Während wir dabei morgens noch mit 8 °C in den Tag starten, sind nachmittags bis zu 25 °C möglich.

Der Sonntag startet zwar mit ein paar mehr Wolken, mit 11 °C dafür aber nicht so kalt. Während es dann tagsüber ähnlich viel Sonne wie am Samstag gibt, steigt die Temperatur auf maximal 26 °C.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber