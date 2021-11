So weit ist die Sanierung der St. Nicolai-Kirche in Gifhorn gekommen

Gifhorn

Die Sanierung der St. Nicolai-Kirche in Gifhorn kommt voran. Noch pünktlich vor dem geplanten Start des Advents auf dem Marktplatz ist der zweite Bauabschnitt abgeschlossen und das Gerüst seit dieser Woche abgebaut. Fertig ist das Bauwerk derweil nicht.

Frisches Rosa an der Fassade, das Weiß der Fensterrahmen ist so blitzblank wie frisch gefallener Schnee. Der Bauzaun ist weg, die Reste des Gerüsts liegen noch in kleinen Stapeln vor der Kirche. Gisela Böhme, Stephan Babbick und Uwe Gierz vom Kirchenvorstand St. Nicolai sowie Dagmar Evers, bauleitende Architektin und Vertreterin des Amts für Bau- und Denkmalpflege, sind sichtlich zufrieden. Dass es jetzt so weit voran gekommen ist, ist nicht selbstverständlich.

Frisches Rosa, blankes Weiß: Die Fassade der St. Nicolai-Kirche in Gifhorn nach der Sanierung. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Evers dankt diversen Baufirmen für ihren Einsatz und ihr Organisationsvermögen, Material zeitig auch für Unvorhergesehenes heranzuschaffen, und der Stadt für einen Aufschub um zwei Wochen für das Gerüst. „Sonst wären wir jetzt nicht fertig geworden.“ Und Unvorhergesehenes suchte die Sanierer heim. Denn es war dann doch nicht nur die Fassade zu erneuern.

Die Arbeiten deckten einen Dachschaden auf. „Es sah aus wie ein Feuchtigkeitsschaden, der Jahrzehnte zurück lag“, sagt Evers. Ein Dachdecker samt Holz standen kurzfristig parat – und das in Zeiten von Firmen- und Materialengpässen. 87 000 Euro Mehrkosten seien dafür bewilligt worden.

Zweiter Bauabschnitt abgeschlossen: Das Gerüst an der St. Nicolai-Kirche in Gifhorn ist seit dieser Woche weg. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Auch andere unvorhergesehene Mängel konnten die Beteiligten abstellen: Nachdem Eisenteile des alten Schneefanggitters auf dem Dach während des Wochenmarktes aufs Pflaster vor der Kirche niederstürzten, ist jetzt ein neues Gitter installiert. Der Schornstein hat eine Kupferverkleidung verpasst bekommen und ist dafür etwas verkürzt worden.

Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts wird Passanten das „Vorher-Nachher“ deutlich. Während die Fassade des Kirchenschiffs in frischem Rosa strahlt, verblasst der Turm daneben mit seinem 40 Jahre alten Anstrich, seinen Rissen im Putz und dunklen Streifen unter Fenstern bis zum Sockel. Er ist im kommenden Jahr mit dem dritten Bauabschnitt an der Reihe.

Was ist mit dem Turm?

„Wir müssen gucken, wie hart das Wetter wird“, sagt Evers. Sollte es die Witterung zulassen, könnte die Einrüstung des Turms im Februar/März beginnen. Dann werden sich die Fachleute des Putzes und der Farbe der Fassade annehmen. Am Dach müssen sie nach heutigen Erkenntnissen nichts machen. Das hatte ein Check per Drohnenflug ergeben: „Der Schiefer ist noch in Ordnung“, sagt Evers. Allerdings müssen Maler den hölzernen Uhrenrahmen einen neuen Anstrich verpassen. Evers empfiehlt auch die Auffrischung der Ziffernblätter und Zeiger, wofür allerdings die Gemeinde zuständig ist.

Zum dritten Bauabschnitt wird auch der Sockel des Kirchenschiffs gehören. Noch in der Überlegung sei, den unteren verputzten Abschnitt komplett weiß oder in einem Grauton zu streichen, so Evers. Die Ecken und der obere Streifen bleiben bei blankem Sandstein.

Dann soll die Sanierung endgültig abgeschlossen sein

Sofern keine weiteren bösen Überraschungen während der Arbeit offensichtlich werden, soll das Sanierungsprojekt im Oktober kommenden Jahres fertig sein. Die Gesamtkosten aller Bauabschnitte liegen bei fast 600 000 Euro inklusive der Mehrkosten durch den Dachschaden. Den größten Teil trägt die Landeskirche, die Stiftung Klosterkammer Hannover trägt 25 000 Euro bei, der Kirchenkreis Gifhorn 50 000 Euro.

Sanierung drinnen: „Das wird ein hartes Brett“

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: „Wenn die Außensanierung fertig ist, müssen wir uns um die Innensanierung Gedanken machen“, sagt Babbick, Vorsitzender des Bauausschusses der St. Nicolai-Gemeinde. „Das wird ein hartes Brett.“ Denn dafür sei allein die Kirchengemeinde zuständig.

Von Dirk Reitmeister