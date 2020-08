Erwartungsgemäß sind es in Gifhorn die meisten Abc-Schützen, die am Samstag mit den Zuckertüten losziehen und ihren Schulalltag starten, der wegen Corona ganz anders sein wird als sonst. Die AZ hat sich in den Kommunen umgehört, wie viele Erstklässler es gibt – die meisten hatten die Statistiken schon fertig.