So verbessert Gifhorn die Verkehrssicherheit für Radfahrer am Calberlaher Damm

In der Vergangenheit kam es auf der Kreuzung Calberlaher Damm/Mozartstraße/Sonnenweg mehrfach zu kritischen Situationen und Unfällen mit Radfahrern, die den Sonnenweg in Richtung Süden überquerten. Die Polizei stufte die Kreuzung daraufhin als Unfallhäufungsstelle ein. Zusammen mit der Polizei und dem ADFC hat die Stadt Gifhorn verschiedene Probleme im Kreuzungsbereich identifiziert. Die werden jetzt gelöst, damit die Verkehrssicherheit höher wird.

Die Beteiligten kamen zu dem Schluss, dass die Kreuzung aus heutiger Sicht der Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit überdimensioniert ist. Die großen Radien beim Abbiegen in Sonnenweg und Mozartstraße, in denen Tempo 30 gilt, verleiteten die Autofahrer dazu, beim Abbiegen zu schnell zu fahren. Die im Sonnenweg markierten Sperrflächen wurden dabei häufig ignoriert und überfahren.

Das entspricht nicht mehr heutigen Sicherheitsanforderungen

Für den Radverkehr wiederum, der die Einmündung Sonnenweg quert, gab es zwar schon eine markierte Furt, die anzeigt, dass Radfahrer dort Vorfahrt haben. Aber nach heutigen Sicherheitsanforderungen lag diese Furt zu weit im Sonnenweg und konnte von Autofahrern, die vom Calberlaher Damm abbiegen, nicht erkannt werden.

Die Beteiligten der Unfallkommission haben daher eine einfache und wirksame Umgestaltung der Kreuzung beschlossen: In der Einmündung Sonnenweg wird die Querung für den Radverkehr deutlich näher an den Calberlaher Damm verlegt. Der Radverkehr ist somit besser für den abbiegenden Verkehr zu sehen. Hierzu wurde in den vergangenen Wochen bereits eine neue Radwegführung nördlich des Sonnenwegs gebaut.

Zusätzliche Sperrflächen und eine geänderte Furt

Außerdem wurden jetzt zusätzliche Sperrflächen in der Kreuzung und eine geänderte Furt für den Radverkehr markiert. Damit Autofahrer nicht mehr mit überhöhter Geschwindigkeit abbiegen, werden die Radien auf ein Maß verkleinert, wie es sich bei vergleichbaren Straßenneu- und -umbauten in den letzten Jahren bereits in Gifhorn bewährt hat.

Als letzter Schritt der Umgestaltung werden in den Sperrflächen kurzfristig noch rot-weiße Sperrpfosten gesetzt. Diese sollen verhindern, dass Fahrzeuge mit überhöhter und damit verkehrsgefährdender Geschwindigkeit abbiegen. „Alles in allem wird die Umgestaltung somit schnell zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich führen“, teilt die Stadt mit.

