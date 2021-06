So verabschieden Schulen im Kreis Gifhorn ihre Abschluss-Jahrgänge

Kreis Gifhorn

Inseln aus drei Stühlen und ein abgespecktes Programm: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Abschlussfeier-Konzept so mancher Schule im Kreis Gifhorn in den kommenden Tagen zusammen fassen. Für einige Organisatoren bedeutet die Vorbereitung eines Corona-konformen Ablaufs eine echte Knobelaufgabe.

Der Termin steht schon fest, doch wenige Tage vorher war die Örtlichkeit noch ein Rätsel für Schulleiterin Susanne Pilarski und ihr Team vom Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn. „Es bleibt spannend und hat einige Turbulenzen gegeben.“ Das OHG verfüge nur über relativ kleine Schulhöfe, und in die eigene Turnhalle müsste man rund 200 Gäste durch einen schmalen Zugang schleusen. Pilarski ist schon froh, dass in diesem Jahr nur 57 Abiturientinnen und Abiturienten zu verabschieden sind, die jeweils zwei Begleitpersonen mitbringen dürfen. „Ein exquisiter Jahrgang.“

Eine DVD mit Grußworten und Beiträgen für jeden Abiturienten

Exquisit wird auch das Programm sein. Alle Abiturientinnen und Abiturienten bekommen eine DVD mit Grußworten und Beiträgen, das Live-Programm soll auf Sparflamme laufen. Pilarski: „Wir geben uns redlich Mühe. Es wird nette Worte geben. Aber ich kann kein Drei-Stunden-Programm abspulen.“ Die Standort-Wahl ist dann doch auf die Turnhalle gefallen.

Abi-Entlassung an der IGS Sassenburg,: Im ersten Corona-Jahr war wegen der Umstellung auf das Abi nach neun Jahren am Gymnasium die Gesamtschule die einzige, die Abiturienten entlassen hatte – weil dort das Abi nach neun Jahren längst praktiziert war. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die IGS Sassenburg hat eine große Mensa mit Frischluft-Lüftungsanlage. Die 140 Schülerinnen und Schüler aus dem zehnten und die 84 aus dem 13. Jahrgang dürfen jeweils zwei Begleitpersonen mitbringen, sagt Oberstufenkoordinatorin Ann-Cathrin Loke. „Wir müssen die Jahrgänge teilen.“ Der zehnte ist am 1. Juli in zwei Gruppen dran, der 13. am 2. Juli nach Seminargruppen eingeteilt. „Wir dürfen keine Livemusik spielen, sondern Musik vom Band.“ Maskenpflicht werde bis zum Sitzplatz gelten. Eltern und Schüler seien um freiwillige Schnelltests gebeten.

Schulleiter Stephan Lindhorst und sein Team von der Oberschule Papenteich in Groß Schwülper setzen wieder aufs 2020-er Konzept. „Wir machen es klassenweise in kleinen Gruppen.“ Und auch dort darf jeder Schüler zwei Begleitpersonen mitbringen. Das 45-minütige Programm sieht Reden, kleines Beiprogramm und Zeugnisübergabe im Forum für 111 Zehntklässler und 13 Neuntklässler vor. Nacheinander sei jede Klasse für sich an der Reihe.

„Man wird in kleinen Gruppen jedem besser gerecht“

Lindhorst kann diesem Konzept durchaus Positives abgewinnen. „Man wird in kleinen Gruppen jedem besser gerecht.“ Einzelne Schülerinnen und Schüler gingen in der Masse einer zentralen Veranstaltung unter. „Das ist das Schöne an diesem Format.“

Musik bei der Zeugnisübergabe? Das Team der Realschule Calberlah überlegt noch, „ob das funktioniert“. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

„Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen“, sagt Thomas Seeliger, Leiter der Realschule Calberlah, die einen Oberschuljahrgang aus 25 Real- sowie zwölf Hauptschülern verabschiedet. „Wir trennen Hauptschule und Realschule.“ So seien weniger Leute auf einmal zusammen, und die große Aula habe auch genug Platz.

Musik zum Abschied? „Müssen überlegen, ob das funktioniert“

Über ein mögliches Musikprogramm denken Cheforganisatorin Sabine Fasterling und die Klassenlehrerinnen Brunhild Bode und Stefanie Lumm noch nach. „Da sind wir noch am überlegen, ob das funktioniert“, so Seeliger. Bislang seien zwei Begleitpersonen pro Schülerin oder Schüler angedacht. Das könne sich aber noch ändern: „Wir werden uns da kurzfristig noch einmal äußern. Gucken wir mal.“

Zeugnis-Drive-In der Hauptschule Meinersen vor einem Jahr: In diesem Jahr wird die Schule ein anderes Corona-konformes Konzept auflegen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Nach dem Zeugnis-Drive-In 2020 kommt diesmal etwas anderes

Voriges Jahr gab es an der Hauptschule Meinersen einen Zeugnis-Drive-In. Das wird es nicht wieder geben, sagt Rektorin Frauke Heisterhagen. „Es war gagig und gut angenommen. Aber die Kinder sahen sich nicht.“ Jede Familie war allein bei der Entgegennahme des Zeugnisses und des Präsentkorbes am Auto. Dieses Jahr hat sich das Team eine Freiluftveranstaltung als Überraschung ausgedacht. Es geht um einen „Jahrmarkt unter den Eichen“ auf dem Gelände des benachbarten Sibylla-Merian-Gymnasiums, mehr verrät Heisterhagen nicht.

Die Hauptschule Meinersen beschränkt die Teilnahme auf bis zu drei Begleitpersonen pro Schülerin oder Schüler. 23 Zehntklässler und drei Neuntklässler stehen im Mittelpunkt. Der Rest des neunten Jahrgangs werde nicht dabei sein. Das bedauert Heisterhagen. „Wir finden es schon schön, wenn sich die Klassen verabschieden können.“

Von Dirk Reitmeister