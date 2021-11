So unterstützt die Wolfsburger Werker-Stiftung den Gifhorner Tagestreff Moin Moin seit Jahren

Gifhorn

Die Werker-Stiftung kommt aus Wolfsburg – und ist vor allem in der VW-Stadt aktiv. Mit einer Ausnahme. Auch der Gifhorner Tagestreff Moin Moin profitiert von dem Geld, das die Stiftung zu verteilen hat. Und das bereits seit 2015. Bisher sind so 6000 Euro in den Tagestreff geflossen. Am Mittwoch übergaben Vorstandsmitglieder der Stiftung weitere 2000 Euro – und zogen eine Bilanz der bisherigen Kooperation.

Täglich gibt es 25 Besucher – vor Corona waren es mehr als 40

„Wir haben hier ein niedrigschwelliges Angebot für sozial benachteiligte Menschen. Sie bekommen zum Beispiel derzeit umsonst Essen, das wir aus Spenden finanzieren. Unsere Besucher und Besucherinnen können hier duschen und Wäsche waschen und sich in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in den Räumen aufhalten“, erzählt Laura Braukmann vom Tagestreff-Team. Derzeit würden täglich etwa 25 Menschen das Angebot wahrnehmen – vor Corona seien es 40 bis 45 gewesen. Die Besucherzahl steige allmählich aber wieder.

Ein besonderes Angebot im Tagestreff ist das Hauswirtschaftsprojekt. Das wird laut Sandra Brünger, Regionalleiterin der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten, mit 20 Stunden in der Woche von der Stadt Gifhorn und dem Landkreis finanziert – als freiwillige Leistung. In diesem Projekt, das von einer Hauswirtschaftskraft betreut wird, lernen die Besucher des Tagestreffs „lebenspraktische Dinge“, sagt Sandra Brünger: Essen kochen, Wäsche waschen, Einkaufen beispielsweise. Das Jobcenter schicke auch Personen, die im Rahmen einer sogenannten Arbeitsgelegenheitenmaßnahme an diesem Projekt teilnähmen – und von denen schon einige in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt worden seien.

Gerade die Langfristigkeit dieses Projektes ist einer Gründe, warum die Werker-Stiftung aus Wolfsburg den Tagestreff unterstützt. „Wir wollen nicht einmal Geld geben und dann die Projekte sich selbst überlassen. Besser und nachhaltiger ist es, Projekte regelmäßig zu fördern“, erklärt Dieter Söchtig, Vorsitzender der Stiftung, während der Scheckübergabe. Auf den Gifhorner Tagestreff sei die 2006 gegründete Stiftung durch den Wolfsburger Tagestreff Carpe Diem aufmerksam geworden. Die Spendenmittel, die sonst vor allem in Wolfsburg bleiben und mit denen beispielsweise dort das Klinikum sowie das Hospiz unterstützt werden, stammen übrigens aus den Mietverträgen von Immobilien, die das Wolfsburger Unternehmerehepaar Günther und Hanna Lora Werker hinterlassen haben.

„Das Projekt hier im Gifhorner Tagestreff ist uns nicht nur wichtig, weil die Menschen hier praktische Dinge für das Leben lernen. Sondern auch, weil durch die Kontakte der Menschen hier untereinander etwas gegen die Vereinsamung getan wird“, nennt Ute Dademasch, Vorstandsmitglied der Stiftung, einen weiteren Grund, warum der Tagestreff unterstützt wird.

Von Thorsten Behrens