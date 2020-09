Gifhorn

Parken in Gifhorn ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Mehrere Ideen sind von der Politik in Umlauf gebracht worden. Die AZ hat bei der Gifhorner Stadtverwaltung nachgefragt, wie der Stand zu den einzelnen Ideen ist.

Kostenloses Kurzzeitparken mit Sanduhren: Im Oktober hatte der Stadtrat nach kontroverser Diskussion beschlossen, ein kostenloses Kurzzeit-Parken für 15 Minuten einzuführen – per Sanduhren, die im Auto die Zeit anzeigen. Im März sollte es los gehen – dann kam Corona. Zwischenzeitlich kam Verunsicherung auf, weil auch Fallersleben Kurzzeitparken mit Sanduhren einführen wollte – das Projekt dann aber stoppte, weil es offenbar laut Bundesverkehrsministerium nicht rechtens sei. Gifhorn hingegen hat bereits 5000 Sanduhren geordert – und befindet sich laut Stadtverwaltung derzeit in der Endabstimmung zum Vorhaben. Was genau das heißt, lässt die Stadtverwaltung vorerst offen: „Sobald alle offenen Fragen geklärt sind, gibt die Verwaltung die Sanduhren aus. Den genauen Zeitpunkt und den Ort, an dem man die Sanduhren erwerben kann, werden wir dann öffentlich bekannt geben. Fest steht, dass wegen Corona die Ausgabe nicht über das Bürgerbüro erfolgen wird“, heißt es dazu von Stadt-Pressesprecherin Annette Siemer.

Anzeige

Erhöhung der Parkgebühren: Unabhängig vom kostenlosen Kurzzeitparken wollte die Ratsmehrheit aus Grünen und CDU die Parkgebühren ab Mai von 50 Cent auf einen Euro je Stunde erhöhen auf allen öffentlichen Stellflächen im Stadtgebiet – rund 500 Parkplätze, die über 21 Automaten bewirtschaftet werden. Auch die Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft (PSG) wollte für die Stellflächen an der Schottischen Mühle und im Parkhaus Hindenburgstraße die Preise verdoppeln – auf 50 Cent je angefangene halbe Stunde. Die Einnahmen durch Parkgebühren sollten so von 300 000 auf 600 000 Euro steigen. Auch das Leitbild Mobilität 2030, das auf weniger Autos in Gifhorns City und klimafreundlicheren Verkehr abzielt, ist ein Grund für die Anhebung. Doch auch hier sorgt Corona für Verzögerung. Der Stadtrat im März, bei dem ein entsprechender Beschluss gefällt werden sollte, fiel aus, die Erhöhung ist damit aber nicht vom Tisch. Siemer: „Was die Erhöhung der Parkgebühren anbelangt, so entscheidet darüber der Rat am 5. Oktober.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kostenloses Parken an Samstagen: Auch über den jetzt von der Ratsmehrheit aus Grünen und CDU vorgebrachten Vorschlag, vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember diesen Jahres jeweils an den Samstagen die Parkgebühren auszusetzen, muss der Rat noch entscheiden. „Aus der Sicht der Stadtverwaltung könnte dies in der schwierigen Coronazeit durchaus ein sinnvoller Beitrag zur Belebung der Innenstadt sein und damit auch ein Beitrag zur Förderung des Einzelhandels. Dies würde dann auf allen städtischen Parkflächen einschließlich des Parkhauses an der Hindenburgstraße gelten. Ein Vorteil des Samstags ist, dass weniger Berufstätige in der Stadt parken, so dass mehr öffentliche Parkplätze für Besucher zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass bis auf das Parkhaus alle öffentlichen Parkplätze ab 14 Uhr ohnehin kostenlos sind“, sagt Annette Siemer.

Von Thorsten Behrens