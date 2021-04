So steht es um die Erzeugung Erneuerbarer Energien im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Erneuerbare Energien – also Energie beispielsweise aus Sonnen-, Wasser- und Windkraft sowie aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und Mais – sollen den Energiebedarf der kommenden Jahrzehnte decken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Sinnvoll, denn die Alternative Atomenergie birgt hohe Risiken und die Alternativen Kohle, Erdgas und Erdöl sind nicht unbegrenzt vorhanden. Ambitioniert, denn der Ausbau kostet viel Zeit und Geld und wird oft gerade durch den Umweltschutz verhindert, der eigentlich durch die erneuerbaren Energien gefördert werden soll. Im Landkreis Gifhorn gibt es bereits einen bunten Mix an Anlagen, der Ausbau läuft – aber auch die Diskussion, vor allem um Standorte für Windkraftanlagen.

Wirtschaftlich gesehen heißt es immer wieder über den Gifhorner Nordkreis, dass er hinter den südlichen Kommunen hinterherhinke. Beim Thema Erzeugung von Erneuerbaren Energien ist das umgekehrt. Im Nordkreis – explizit in den Samtgemeinden Hankensbüttel und Wesendorf – wird mehr Energie erzeugt als verbraucht. Das geht aus dem Report für Erneuerbare Energien des Energieversorgers LSW für 2019 hervor. „Der Report für 2020 wird im Sommer veröffentlicht. Dann liegen alle Daten vor und sind ausgewertet“, sagt Birgit Wiechert, Pressesprecherin der LSW, auf AZ-Anfrage. Die LSW betreibt das öffentliche Energienetz im Landkreis.

Maissilage für die Strom- und Wärmeproduktion: Biogasanlagen steuern einen guten Teil der Erneuerbaren Energien im Landkreis Gifhorn bei. Quelle: Martin Lauber

Alleine in der Samtgemeinde Hankensbüttel gab es mit Stand 2019 insgesamt 318 Anlagen – eine für Wasserkraft, 16 für Biogas, 29 für Windkraft sowie 272 für Sonnenenergie – mit einer installierten Gesamtleistung von 73,44 Megawatt. Tendenz seit Jahren steigend. Erzeugt wurden 173,7 Megawatt je Stunde – das sind 327,22 Prozent des eigenen Verbrauchs, der in der Samtgemeinde Hankensbüttel bei 53 Megawatt je Stunde lag (alle Werte beziehen sich auf die Einspeisung in das öffentliche Netz der LSW).

Ganz so groß ist der Unterschied in der Samtgemeinde Wesendorf zwar nicht, doch auch hier wird mit 120,23 Prozent mehr Energie ins öffentliche Netz eingespeist (45,8 Megawatt je Stunde) als verbraucht (38,11 Megawatt je Stunde). Die 308 Anlagen (drei für Windkraft, 13 für Biogas, 292 für Sonnenenergie) hatten 2019 eine installierte Gesamtleistung von 16,65 Megawatt. Diese Zahlen dürften sich spätestens mit dem Report für 2021 nennenswert verändern. Beispielsweise durch den Abbau des 21 Jahre alten Bürgerwindrades in Wahrenholz im März und die Installation des mit nachwachsenden Rohstoffen betriebenen Nahwärmenetzes in Wahrenholz Ende 2020, das aber nicht ans öffentliche Netz angeschlossen ist.

Wahrenholz: Im März wurde hier eine der ältesten Windkraftanlagen im Landkreis Gifhorn vom Netz genommen. Quelle: Sebastian Preuß

Auch in der Samtgemeinde Meinersen erzeugen die 418 Anlagen (zwei für Wasserkraft, 15 für Biogas, 401 für Sonnenenergie) mit 113,64 Prozent mehr Energie (56,12 Megawatt je Stunde), als verbraucht wird (49,39 Megawatt je Stunde). Mit der für Sommer geplanten Inbetriebnahme des künftigen Wasserkraftwerkes in der Aller bei Müden-Dieckhorst wird auch hier der Trend fortgesetzt.

Photovoltaik: Im Landkreis Gifhorn gibt es zahllose dieser Anlagen – doch sie erzeugen nur einen Bruchteil der Energie, die ins Netz eingespeist wird. Quelle: Rolf Haid

In allen anderen Gebietseinheiten gibt es mit Stand 2019 noch Nachholbedarf beim Gleichgewicht von Energieerzeugung und -verbrauch. Im Boldecker Land wurden 88,98 Prozent des Verbrauchs selbst erzeugt, in Brome waren es 86,31 Prozent, in Wittingen 76,22 Prozent, in der Sassenburg 69,04 Prozent, in Isenbüttel 64,70 Prozent, im Papenteich 32,34 Prozent – und in Gifhorn gerade einmal 3,86 Prozent. Bemerkenswert: Überall gibt es wesentlich mehr Photovoltaik- als andere Energieanlagen – doch sie erzeugen insgesamt nur einen geringen Anteil der Energie. Aber das Verhältnis dürfte sich in den kommenden Jahren durch den Ausbau der Windenergie verschieben – so sollen 2021 beispielsweise in den Windparks Boitzenhagen und Zahrenholz insgesamt 13 weitere Windkraftanlagen in Betrieb gehen mit einer Gesamtleistung von mehr als 46 Megawatt.

Von Thorsten Behrens