So steht es aktuell um die E-Mobilität auf den Straßen im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Der Klimawandel ist in aller Munde. Politik und Wissenschaft, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger suchen nach Möglichkeiten, ihn aufzuhalten. Ein Baustein: E-Mobilität, also Elektro-Autos. Doch die alleine sind nur sinnvoll, wenn auch die Ladeinfrastruktur passt. Die AZ hat nachgefragt, wie es darum im Landkreis Gifhorn steht.

Wie viele Ladepunkte für E-Autos öffentlich zugänglich sind, lässt sich anscheinend nicht so ganz genau sagen. „Aktuell liegen der LSW Netz rund 365 Anmeldungen von Ladeeinrichtungen mit Leistungen zwischen 11 Kilowatt und 44 Kilowatt im Landkreis Gifhorn inklusive Stadt Gifhorn vor sowie 34 Ladeeinrichtungen mit einer angemeldeten Leistung von mehr als 44 Kilowatt“, sagt LSW-Sprecherin Birgit Wiechert. „Derzeit beobachten wir die erwartungsgemäß steigenden Installationen von Wallboxen, also Anlagen mit einer Leistung bis zu 11 Kilowatt, die im Rahmen der KfW-Förderung oder für neue Dienstfahrzeuge errichtet werden.“ Als Netzbetreiber unterscheide die LSW nicht zwischen „öffentlicher“ oder „privater“ Ladeinfrastruktur, sondern nach den angefragten Leistungen. Die Bundesnetzagentur verzeichnet hingegen aktuell 76 öffentlich zugängliche normale sowie neun Schnellladestationen im Landkreis.

Kartenansicht: Alle Ladepunkte im Landkreis Gifhorn

„Dabei ist davon auszugehen, dass die genehmigungspflichtigen Ladeeinrichtungen zwischen 11 Kilowatt und 44 Kilowatt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich als Lademöglichkeiten genutzt werden“, sagt Birgit Wiechert weiter. Ladeeinrichtungen ab 44 Kilowatt dagegen betreffen überwiegend öffentliche Bereiche, teilweise mit mehreren zusammengefassten Ladepunkten, die gegebenenfalls über ein Lastmanagement gesteuert sind, sowie Schnelllader.

Ein Großteil der Ladepunkte wurde übrigens erst voriges Jahr aufgestellt. „2021 erhielten wir als Netzbetreiber 208 Anmeldungen für Anlagen zwischen 11 Kilowatt und 44 Kilowatt Leistung sowie 19 Anmeldungen für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 44 Kilowatt.“ Das Unternehmen selbst hat 2021 bislang zehn Ladesäulen mit 20 Ladepunkte im Landkreis Gifhorn – drei Ladesäulen (sechs Ladepunkte) in Meinersen, vier Ladesäulen (acht Ladepunkte) in Weyhausen sowie drei Ladesäulen (sechs Ladepunkte) am Tankumsee in Betrieb genommen. Weitere Standorte sollen folgen.

Aktuell gibt es rund 1540 E-Autos im Landkreis Gifhorn

Ende Oktober 2021 gab es im Landkreis Gifhorn 1540 zugelassene reine E-Autos. Das waren 0,9 Prozent des Gesamtbestandes. Ende 2020 waren es nur 731 Fahrzeuge und damit 0,5 Prozent. Die Tendenz ist also steigend. Der Gesamtbestand aller zugelassener Fahrzeuge steigt im Landkreis jährlich um rund zwei Prozent – wie sich der Anteil der E-Autos daran in den kommenden Jahren entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Aber reichen die bisher aufgestellten Ladesäulen überhaupt, um die aktuell auf den Straßen im Landkreis fahrenden Elektro-Autos zu versorgen?

Hier gibt es im Landkreis Gifhorn E-Ladepunkte Die Bundesnetzagentur weist aktuell 85 Ladepunkte für E-Autos im Landkreis Gifhorn aus. Hier sind die Standorte (Stand 30. November). Aktuelle Bedingungen für den Anschluss eines E-Autos zum Aufladen sind bei den jeweiligen Betreibern zu erfragen. Stadt Gifhorn: Hugo-Junkers-Straße 2, Normalladestation, Anschlussleistung 22 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Schubert Motors Im Heidland 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Bahnhofstraße 12, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Alter Postweg 36, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Schillerplatz 11, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Zur Allerwelle 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Torstraße 14, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Torstraße 14a (Iseparkplatz), 3 Normalladestationen, Anschlussleistung je 44 Kilowatt, je 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: Stadtwerke Stadt Wittingen: Achterstraße 15, Schnellladestation, Anschlussleistung 45 Kilowatt, 3 Ladepunkte: AC Steckdose, DC Kupplung Combo, DC CHAdeMO; Betreiber: Stadt Wittingen Bahnhofstraße 56, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose, DC Kupplung Combo; Betreiber: LSW Energie Bahnhofstraße (Rathaus), Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose, DC Kupplung Combo; Betreiber: Stadt Wittingen Samtgemeinde Brome: Ehra-Lessien, Wittinger Straße, 10 Normalladestationen, Anschlussleistung 26,4 Kilowatt, je 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: VW Group Charging Ehra-Lessien, Am Schützenplatz 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Samtgemeinde Boldecker Land: Jembke, Hauptstraße 34, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Tappenbeck, Krümke 1, 2 Schnellladestationen, Anschlussleistung je 50 Kilowatt, je 1 Ladepunkt: AC Steckdose; Betreiber: Bertrandt Tappenbeck, Krümke 1, 2 Schnellladestationen, Anschlussleistung je 160 Kilowatt, je 1 Ladepunkt: DC Kupplung Combo; Betreiber: Bertrandt Weyhausen, Eichenweg 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Weyhausen, Wolfsburger Straße 72, 8 Normalladestationen, Anschlussleistung je 44 Kilowatt, je 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Samtgemeinde Isenbüttel: Isenbüttel, Ringstraße 3, Schnellladestation, Anschlussleistung 72 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose, DC Kupplung Combo; Betreiber: Gemeinde Isenbüttel Calberlah, Hauptstraße 85, Normalladestation, Anschlussleistung 22 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Samtgemeinde Papenteich: Groß Schwülper, Hauptstraße 1a, Schnellladestation, Anschlussleistung 150 Kilowatt, 2 Ladepunkte: CD Kupplung Combo; Betreiber: EnBW mobility+ Samtgemeinde Meinersen: Meinersen, Hauptstraße 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Meinersen, Hauptstraße 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Meinersen, Am Eichenkamp 1, Normalladestation, Anschlussleistung 44 Kilowatt, 2 Ladepunkte: AC Steckdose; Betreiber: LSW Energie Gemeinde Sassenburg: Westerbeck, Bokensdorfer Weg 12, Anschlussleistung 11 Kilowatt, Schuko 230 V, CEE 400 V, Betreiber: LSW Energie Samtgemeinde Hankensbüttel: Für die Samtgemeinde Hankensbüttel weist die Bundesnetzagentur derzeit keine öffentlichen Ladepunkte aus. Samtgemeinde Wesendorf: Für die Samtgemeinde Wesendorf weist die Bundesnetzagentur derzeit keine öffentlichen Ladepunkte aus.

Dazu trifft die Landkreis-Verwaltung zwar keine Einschätzung, verweist aber auf den „Masterplan Ladeinfrastruktur“ der Bundesregierung. In dem ist vorgesehen, dass bis 2030 insgesamt 50 000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet werden sollen. Wie hoch der Ausbaubedarf im Landkreis bis 230 ist, lässt sich anhand des digitalen Flächen-Tools der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur ablesen. Aktuell ist der laut Karte eher gering, die vorhandenen Ladestellen reichen also weitgehend aus, der Landkreis wird überwiegend grün dargestellt. Um das erwartete Aufkommen an E-Autos im Jahr 2030 mit Strom zu versorgen, müsste dagegen noch einiges getan werden – der Landkreis wird zum Großteil in verschiedenen Rottönen dargestellt.

Um den Bedarf für Mittel- und Langstreckenfahrten zu decken, schreibt der Bund zudem ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und benutzungsfreundliches deutschlandweites Schnellladenetz mit 1000 Standorten aus – das Deutschlandnetz. Der Start der Ausschreibung war am 1. Oktober. Jeder der Ladepunkte muss mindestens 300 kW Leistung verfügbar machen. Damit soll es möglich werden, überall in Deutschland in wenigen Minuten einen Schnellladepunkt zu erreichen und in kurzer Zeit aufzuladen. Für den Landkreis Gifhorn sind innerhalb dieses Netzes zwei Standorte vorgesehen – einer in Gifhorn mit zwölf Ladepunkten sowie einer in Wittingen mit vier Ladepunkten.

Keine Kapazitätsprobleme im Gifhorner Stromnetz

Die LSW sieht laut Birgit Wiechert aktuell keine Kapazitätsprobleme im bestehenden Versorgungsnetz hinsichtlich der für E-Autos benötigten Strommenge. Das Unternehmen bereitet sich stattdessen bereits auf künftige Anforderungen vor. „Im Hinblick auf zusätzlich notwendige Leitungskapazitäten durch die E-Mobilität werden beispielsweise neu zu errichtende Netzabschnitte (Neubaugebiete) aufgrund der wachsenden Durchdringung von Elektromobilität leistungsfähiger dimensioniert. Bei Bestandsnetzen werden – im Zuge von Erneuerungsmaßnahmen – proaktiv leistungsfähige Betriebsmittel wie größere Trafos und Kabelquerschnitte eingesetzt. Zudem erfolgen auch im Zuge des Ladeinfrastrukturausbaus punktuelle Netzverstärkungsmaßnahmen.“

Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Gifhorn steht übrigens für Anfragen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur bezüglich der Fördermöglichkeiten für Privatpersonen, öffentliche Träger wie Schulen sowie kleinere und mittlere Unternehmen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten beratend zur Verfügung. Klimaschutzmanagerin Katrin Klitzke ist per E-Mail an Katrin.Klitzke@gifhorn.de sowie unter Tel. (0 53 71) 82 88 01 erreichbar.

Von Thorsten Behrens