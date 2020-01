So spontan wird ein Gamsener Fußballfan zum Lebensretter

Gamsen

Der Samstag des zweiten Adventswochenendes 2019 ist für Volker Dannheim ein ganz besonderer Tag. Unruhig geht er im Haus auf und ab, immer wieder schaut er durch das Küchenfenster. „Daraus kann man die Straße sehen.“ Gleich wird er kommen, sein genetischer Zwilling – der Mann, dem er, Volker Dannheim, das Leben gerettet hat. Wie wird die erste Begegnung wohl aussehen? Sandra Dürkop streicht ihrem Mann über den Oberarm, als das Ehepaar über den besonderen Tag berichtet. „Er wusste nicht richtig was mit sich anzufangen.“

Die Geschichte beginnt 17 Jahre zuvor mit einem Heimspiel des VfL Wolfsburg. Der 18-jährige VfL-Fan Volker Dannheim steht vor dem Stadion in Wolfsburg. Dort ist ein Typisierungsstand zur Aufnahme in die Stammzellenspenderkartei aufgebaut. Dannheim und ein Kumpel bleiben stehen, ihr Interesse ist erwacht. „Und dann haben wir mitgemacht“, berichtet der heute 35-Jährige – ein spontaner Entschluss, der lebenswichtige Folgen für einen Mann aus der Nähe von Speyer haben wird.

Was 2010 das Leben ändert

Als 2010 nach längerer Pause mal wieder Post in dieser Sache kommt, hat Dannheim die Blutabnahme vor dem Stadion schon fast vergessen. Doch nun wird sie das Leben des VW-Mitarbeiters verändern. „Da kam der Brief, dass ich in die engere Auswahl komme.“ Er geht zur wiederholten Blutabnahme beim Hausarzt – laut Stefan-Morsch-Stiftung muss das Ergebnis der ersten Typisierung noch einmal gegengecheckt werden –, dann zu einem Beratungsgespräch in einer Spezialklinik in Hameln. So nimmt die Stammzellenspende ihren Lauf.

Drei Stunden an der Filteranlage

Vier Tage vorher bekommt er Spritzen, um jene Bestandteile des Bluts zu aktivieren, die für die Spende gebraucht werden. Die Nebenwirkungen? „Es war nicht schlimm, wie ein Muskelkater.“ Und die Spende vergleicht der Gamsener mit einer „Art Dialyse“. „Das Blut wurde aus dem einen Arm raus und in den anderen wieder rein geleitet.“ Dazwischen die Apparatur, die die für die Spende wesentlichen Bestandteile herausfiltert. Drei Stunden läuft das. Was anschließend mit seinen Stammzellen passiert, weiß Dannheim da noch nicht.

„Ein Glücksmoment für mich“

Zwei Jahre nach der Spende kann der Empfänger einen Antrag auf Kontaktaufnahme stellen. Dannheim hat im Rahmen der Spende sein Okay dazu gegeben. 2012 gibt es die ersten E-Mails. „E war irgendwie ein komisches Gefühl, ich war aber auch erleichtert, dass alles geklappt hat“, erinnert sich der Gamsener. „Das war auch ein Glücksmoment für mich.“

So läuft das erste Treffen

Es soll noch besser kommen. Das erste Treffen ist bei Dannheim zu Hause ausgemacht. Um 11 Uhr am Samstag vor dem zweiten Advent klingelt es an der Tür. „Ich habe mir Gedanken gemacht, wie diese Begegnung wohl ausfallen mag. Fällt man sich um den Hals, ist man eher distanziert? Ich wusste es nicht.“

Schüchternheit bald abgelegt

Volker Dannheim holt noch einmal tief Luft und öffnet die Tür. Da steht der 49-Jährige aus Speyer mit seiner Frau vor Dannheim und Dürkop – dass er noch lebt, hat er jenem Moment vor dem VfL-Stadion zu verdanken, in dem sich sein Lebensretter entschloss, sein Blut checken zu lassen. Die Schüchternheit auf beiden Seiten ist bald abgelegt. Bis zum Abend werden sie miteinander sprechen und dann in ein Restaurant gehen.

„Sie waren sehr offen. Es war sehr emotional“, berichtet Dannheim von dem Gespräch mit dem zweifachen Familienvater, dessen Kinder über die Krankheit des Vaters erwachsen geworden sind. Der Mann hatte 2006 mit 39 Jahren die Diagnose Knochenmarkkrebs bekommen. „Ich finde es toll, wie die Familie zusammen gehalten hat.“

Die Ähnlichkeiten genetischer Zwillinge

Und sehen sich die „genetischen Zwillinge“ ähnlich? Laut Stefan-Morsch-Stiftung bilden die bei der Stammzellspende wesentlichen HLA-Merkmale (Human Leukozyten Antigene) nur einen Bruchteil der menschlichen DNA ab. Ähnlichkeiten im Aussehen und Verhalten wären reiner Zufall. Dennoch hat Dannheim zwei Übereinstimmungen festgestellt: Beide haben in ihrem WhatsApp-Status ihren Lieblingsfußballclub – VfL Wolfsburg beziehungsweise Bayern München – aufgeführt, und beide essen gern scharf. „Das ist schon echt witzig“, sagt Sandra Dürkop.

Da entsteht eine Freundschaft

Der Gegenbesuch im Herbst in der Pfalz steht schon fest, das Ferienhaus für die Familie – mit dabei ist Dürkops siebenjährige Tochter Emily – ist gebucht. Für Dannheim steht fest: Da entsteht eine Freundschaft.

„Macht das, es tut nicht weh“: Stammzellenspender Volker Dannheim appelliert an alle, sich typisieren zu lassen – das Verfahren ist mittlerweile viel einfacher geworden als damals vor 17 Jahren, als sich der Gamsener registrieren ließ Quelle: DKMS

Durch die Begegnung mit seinem Schicksalspartner sei Ihm sei bewusst geworden, dass er mit der Spende etwas wirklich Gutes getan hat. Er appelliert an alle, es ihm gleich zu tun. Inzwischen sei die Typisierung viel einfacher geworden und laufe mit einem DNA-Test wie im „Tatort“, wenn der Kommissar dem Verdächtigen per Wattestäbchen eine Speichelprobe nimmt. Und bei der Spende selbst sei auch kein Piekser ins Rückenmark nötig, betont Dannheim: „Macht das, es tut nicht weh.“

Stammzellenspender: Die Zahlen für die Region Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) ist auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. In der Region haben sich schon Tausende registriert, einige Hundert haben schon Stammzellen gespendet: Landkreis Peine:Aktuell rund 12 000 registrierte Stammzellspender und mehr als 120 tatsächliche Stammzellentnahmen Landkreis Gifhorn:Rund 19 000 registrierte Stammzellspender und mehr als 230 tatsächliche Stammzellentnahmen Wolfsburg: Rund 15 500 registrierte Stammzellspender und mehr als 200 tatsächliche Stammzellentnahmen Und so einfach kann jeder möglicherweise Leben retten: Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können Stammzellspender werden. Dazu können sie unter www.dkms.de ein Registrierungsset anfordern und den Wangenabstrich zu Hause durchführen. Per Post geht die Probe zurück zur DKMS – einige Wochen später steht man als potenzieller Stammzellspender für alle suchenden Patienten weltweit zur Verfügung. Für die Registrierung eines jeden neuen Spenders entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 35 Euro, deshalb werden auch Geldspenden benötigt. Falls ein Spender als möglicher Lebensretter in Frage kommt, gibt es zwei Möglichkeiten der Stammzellentnahme: Die periphere Stammzellentnahme ist mit etwa 80 Prozent die am häufigsten durchgeführte Spendemöglichkeit. Hierbei wird dem Spender über fünf Tage der Wachstumsfaktor G-CSF verabreicht. Dadurch steigert sich die Zahl der Stammzellen im fließenden Blut. Anschließend werden die Stammzellen mit einem speziellen Verfahren aus dem fließenden Blut herausgefiltert. Das Verfahren dauert etwa 3 bis 5 Stunden, es ist kein stationärer Aufenthalt nötig. Während der Gabe des Medikaments können grippeähnliche Symptome auftreten. Die operative Stammzellentnahme betrifft etwa 20 Prozent der Fälle. Dabei wird dem Spender unter Vollnarkose etwa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Danach kann für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz entstehen – ähnlich wie bei einer Prellung. Der Spender bleibt zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Das Risiko dieser Methode beschränkt sich im Wesentlichen auf die Narkose.





Von Dirk Reitmeister