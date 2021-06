So sind die Corona-Regeln im Landkreis Gifhorn bei privaten Feiern und bei Feiern in der Gastronomie

Gifhorn

Deutschland feiert wieder nach der Corona-Zwangspause – entweder zuhause oder in der Gastronomie. Doch was an einer Stelle gilt, ist an anderer nicht erlaubt. Die Landkreisverwaltung informiert über die aktuellen Regelungen.

Bei privaten Zusammenkünften zu Hause oder im öffentlichen Raum unterscheidet die Corona-Verordnung in Feiern die drinnen oder draußen stattfinden. Feiern in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 25 Personen erlaubt. An Feiern unter freiem Himmel – also beispielsweise im eigenen Garten – dürfen bis zu 50 Personen teilnehmen. In beiden Fällen sind keine weiteren Vorkehrungen zu treffen.

Unterscheiden wird in Feiern drinnen und draußen

Darüber hinaus erlaubt die Corona-Verordnung die Überschreitung der 25 Personen (drinnen) und 50 Personen (draußen), wenn alle teilnehmenden Personen vor der Feier negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Zur Kontrolle der Tests muss eine verantwortliche Person festgelegt werden (zum Beispiel der Gastgeber oder die Gastgeberin). Weiterhin gilt, dass haushaltszugehörige Kinder bis 14 Jahren sowie vollständige geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt werden und auch vor der Feier keinen negativen Testnachweis erbringen müssen. Zu Feiern im öffentlichen Raum zählen indes auch solche, die beispielsweise in einem angemieteten Vereinsheim stattfinden.

Für private Feiern in einem Gastronomiebetrieb gelten seit Montag, 21. Juni, nahezu dieselben Voraussetzungen wie für Feierlichkeiten zu Hause. Feiern in Innenräumen von Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Cafés und Bars sind genauso wie Feiern in der Außengastronomie mit einer unbegrenzten Personenzahl erlaubt. Voraussetzung ist aber, dass es sich um einen geschlossenen Personenkreis handelt. Dafür entfallen nun bei Feiern in Gastronomiebetrieben das bisher geltende Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht für die Gäste.

Wie bei Feiern im privaten Rahmen ist jedoch ab 25 teilnehmenden Personen (drinnen) beziehungsweise 50 teilnehmenden Personen (draußen) ein negativer Corona-Test notwendig. Ebenfalls werden haushaltszugehörige Kinder bis 14 Jahren sowie vollständige geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt und auch die Testpflicht entfällt für diesen Personenkreis.

Die AHA+L-Regeln gelten weiterhin uneingeschränkt

Nicht gelockert wurden die Grundregeln: Abstand halten, Maskenpflicht und Hygienekonzepte. Die AHA+L-Regeln gelten weiterhin uneingeschränkt – und sie nehmen bei privaten Feiern eine wichtige Rolle ein. Schnell können aus privaten Zusammenkünften sogenannte „Spreading-Events“ werden, durch die sich das Coronavirus schnell verbreitet. Für eine 7-Tage-Inzidenz von 35 sind im Landkreis Gifhorn 62 Neuinfektionen in einer Woche notwendig. Wenn nur eine Person von rund 100 geladenen Gästen infiziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Coronavirus auf die anderen Gäste überträgt und die Inzidenz in den Folgetagen merklich ansteigt.

