Süße Früchte und Polonaise: So schön war der Gifhorner Apfelsinenball

Gifhorn

Was für ein rauschendes Fest: Mehr als 700 Gäste begrüßte das Gifhorner USK zum traditionellen Apfelsinenball. Gefeiert wurde bis 3 Uhr morgens – mit vielen Höhepunkten.

Zur Galerie Es wurde getanzt, gelacht und ausgiebig gefeiert: Das USK hatte zum traditionellen Apfelsinenball eingeladen. Der König fuhr mit Gefolge in der Stretch-Limo vor.

Los ging es bereits mit den Höhepunkten bei der Anfahrt von Schützenkönig Andreas Ehrhardt: Nebst Ehefrau und Gefolge ließ sich Majestät in der Stretch-Limo vorfahren. Insgesamt dreimal rollte das Fahrzeug an der Stadthalle vor. Major Karsten Ziebart begrüßte die Gäste und ließ es sich nicht nehmen, auch die Polonaise um Mitternacht anzuführen – gemeinsam mit Gattin Kirsten sowie Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und der Ersten Stadträtin Kerstin Meyer.

Showact mit Hula-Hoop-Reifen

Bis dahin hatten die Gäste aber nicht nur schon zahlreiche Tanzschritte hinter sich, sondern auch das eine oder andere Getränk. Meistens an den Tischen und auf ihren Sitzplätzen – mit Ausnahme des 9. Zuges. Denn der hatte wieder nur Stehplätze. Und zwar an der eigenen Zugtheke, die seit 2016 immer zum Apfelsinenball in der Stadthalle aufgebaut wird. Auch fürs Auge war zu diesem Zeitpunkt schon reichlich was geboten worden – nicht zuletzt mit einem Showact, bei dem mehrere Hula-Hoop-Reifen eine wichtige Rolle spielten. Für Musik sorgte ein weiteres Mal – bereits erprobt in Sachen Apfelsinenball – die Band Street Life.

„Das waren so viele Tickets wie noch nie“, freute sich USK-Pressewart Bastian Till Nowak angesichts der mehr als 700 Gäste. Nicht alle waren Mitglieder des USK – doch einige äußerten noch am Abend die dringende Bitte, in den Verein aufgenommen zu werden.

140 Jahre alte Tradition

Überall auf den Tischen und in den Händen der Ballbesucher waren die orangenen Namensgeber des Balles zu sehen: die Apfelsinen. Diese Tradition ist mittlerweile rund 140 Jahre alt: Als 1880 das USK-Mitglied Alexander Menke nach Hamburg verzog und dort einen Südfrüchtehandel eröffnete, schickte er bis 1912 zum USK-Wintervergnügen diese vitaminreiche Südfrucht zum Verteilen. Von da an nahm es das USK selbst in die Hand und verteilt sie großzügig zum Ball des Jahres.

Von Thorsten Behrens