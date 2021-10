So schaurig ist Halloween in Gifhorn: Gruselhäuser locken Jung und Alt

Landkreis Gifhorn

„Süßes oder Saures“: Gar schaurige Gestalten waren gestern im Landkreis Gifhorn unterwegs, eine wahre Massenbewegung. Kleine und größere Hexen, Gespenster, Zauberer und Skelette klingelten an Haus- und Wohnungstüren, um am Halloween-Abend Süßigkeiten zu ergattern. Und etwas ältere Halloween-Fans hatten in verschiedenen Dörfern und Städten Gärten und Häuser gruselig dekoriert. Zwei Häuser mit Gruselfaktor besuchte die AZ.

Jana Anika Heuchert zelebriert Halloween förmlich. Vor ihrem Haus am Großen Kamp in Gifhorn steht eine Schlange, die immer länger wird. „Vor Corona waren 250 bis 300 Leute hier“, berichtet sie. Weniger dürften es auch dieses Jahr kaum gewesen sein, weshalb es am Eingang in den „Ghostwood Cemetery“, den Geisterwald-Friedhof, eine Registrierung gibt und die Ermahnung: „Bitte Abstand einhalten.“

Der Mann auf dem elektrischen Stuhl und das Kind im Kochkessel

Seit acht, neun Jahren verwandelt Jana Anika Heuchert den Garten in eine Grusellandschaft voller finsterer Gestalten. Hier eine Untote, die ein Kind in einen Kochkessel wirft, da eine Figur auf dem elektrischen Stuhl, dort ein Eisdrache. Und natürlich überall die passenden Geräusche. „Wir mögen Halloween“, sagt sie. „Zumal es andere Sachen wie Laternen- oder Martinsumzüge kaum noch gibt.“ Da ziehen alle Familienmitglieder und einige Freunde mit, hängen Spinnenweben auf, verteilen Augäpfel, Knochenhände und Totenköpfe, backen Muffins mit Glubschaugen.

Zur Galerie Spinnweben und Skelette, Untote mit glühenden Augen und Blutlachen: So feiern Gifhorner Halloween.

Alexandra Schlüter ist mit ihrer Tochter da, die sich ein Piercing machen lassen will. „Wir haben das bei Facebook gesehen“, erzählt die Mutter, „das gefällt mir richtig gut hier.“ Ja, und ein bisschen gruselig sei es durchaus auch. „Auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mal aus dem Haus zu bekommen“, lobt sie das Angebot.

Abwechslung muss sein: Jedes Jahr gibt es was anderes

Mutige können sich die Karten legen lassen. „Lerne, Geschenke zu akzeptieren“, erfahren sie dann beispielsweise aus dem Handbuch der Kartenlegerin. Und noch Mutigere lassen sich ein Piercing verpassen. „Die Leute fragen danach, aber nicht jeder traut sich“, sagt Jana Anika Heuchert. Als Alexandra Schlüter ihr erzählt, dass sie eher auf Tattoos als auf Piercings steht, zögert Heuchert nicht lange: „Vielleicht eine Anregung für nächstes Jahr.“ Denn Abwechslung muss sein, da legt sie Wert drauf.

Auch an der Stolper Straße haben sich kleine Menschentrauben gebildet vor dem Haus von Susanne und Daniel Vicciantuoni. „Ich bin die gute Hexe“, sagt Susanne Vicciantuoni, lässt sich mit den kleinen Halloween-Geistern fotografieren und sie anschließend in ihren Hexenkessel greifen – da ist das Süße drin. „Für 320 Kinder habe ich was besorgt“, hofft sie, dass ihr Vorrat reicht.

Ein mit Blut geschriebener Hilfeschrei im Fenster

„Seit Tagen fahren die Autos hier vorbei und stoppen, um zu sehen, wo das Horrorhaus ist“, erzählt die gute Hexe mit dem Spinnennetz im Gesicht. Und dann erschreckt sie mal schnell die Vogelscheuche im Vorgarten, die daraufhin zum Leben erwacht, im Nebel aus der Feuerwehr-Nebelmaschine etwas hin und her wackelt und gruselige Geräusche von sich gibt. An der Hausseite zum Pommernring hin sieht es aus, als würde das Haus leben: Riesige Augen rollen auf einer Leinwand hin und her, von Kerzenleuchtern erhellt. Eine leblos wirkende Gestalt hat mit ihrem Blut einen Hilfeschrei auf ein Laken gemalt.

Mehrere Familien mit kostümierten Kindern im Kita-Alter pilgern von Gruselhaus zu Gruselhaus. Zu diesem Spaziergang musste keins der Kinder lange überredet werden.

Von Christina Rudert