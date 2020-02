Geplante Frühlings-Freude: Da blüht uns bald was

Gifhorn

Ein kleines bisschen hat der milde Winter schon mitgeholfen und die ersten blühenden Farbtupfer aus dem Erdboden gelockt, doch vor dem geistigen Auge von Bauhof-Chef Joachim Keuch und Stellvertreter Christian Schulz sieht Gifhorn schon bald ganz anders aus. Da haben sie schon vorgesorgt - und zwar längst. Denn bereits im Herbst kamen insgesamt rund 45 000 Blumenzwiebeln in die Erde. 43 000 Narzissen steckte eine Firma per Maschine, weitere 2000 Tulpenzwiebeln brachte das Bauhof-Team in die Erde.

Nicht jeder Standort eignet sich für jede Sorte

Was wo gepflanzt wird, das bestimmt teilweise die Natur selbst. Denn nicht jeder Standort in Gifhorn ist für jede Blumensorte geeignet. Ein weiteres Kriterium nennt Keuch auch: „Es muss pflegeleicht sein.“ Das ist alleine schon der personellen Besetzung des Bauhofs geschuldet. Wer etwa Blumenkästen mit Geranien wie in Bayern erwarte, den müsse er enttäuschen. Diesen Aufwand kann in diesen Breitengraden niemand betreiben.

Mit Gärtner-Blick durch die Stadt

„Wenn ich draußen bin, schaue ich immer auf die Pflanzen. Da kriegt man einen Blick dafür“, sagt Schulz und zeigt auf seine handschriftliche Liste, auf der er Auffälligkeiten notiert. In Zeiten der zunehmenden Wetterkapriolen müssen die städtischen Planer inzwischen ganz schön flexibel sein. Bei der Auswahl der Baumarten, die gepflanzt werden, hat das erste Folgen. „Die Linde etwa ist ziemlich robust.“ Von Ahorn lassen die Grünexperten eher die Hände, er sei zuletzt zu anfällig für Krankheiten gewesen. „Birken und Eichen, die sterben uns weg“, sagt Keuch.

Zur Galerie Ganz schön trist kommen die Städte in der Region im Winter daher. Aber keine Bange: die städtischen Planer haben vorgesorgt – bald blüht uns was.

Abgestorbene Bäume werden ersetzt

Und überhaupt: Die extremen Hitzewellen der letzten Sommer haben ihre Spuren hinterlassen. In Kürze muss der Bauhof so einige Bäume fällen, weil sie abgestorben sind. Dabei tut das Team schon alles, um in den Hitzephasen zu bewässern. Doch bei Extremwerten wie 2019 sei das nicht flächendeckend leistbar, sagt Keuch. Er setzt da auch aufs aktive Mitgießen der Gifhorner: „Schließlich ist das Grün ja für uns alle da.“ Keine Bange, Bäume, die gefällt werden müssen, ersetze der Bauhof auch wieder, betont Keuch.

100 Obstbäume pro Jahr

Vorreiter beim Pflanzen ist die Stadt Gifhorn in einer Sache schon seit zehn Jahren: mit Obstbaum-Pflanzungen. 100 waren es im vergangenen Jahr, genauso viele werden es auch 2020 sein. Gut für Insekten, gut auch für Bürger, die dort umsonst Obst pflücken dürfen.

Tipps: das können Hobbygärtner jetzt tun Wie können Hobbygärtner die Winterzeit sinnvoll nutzen? Tipps gibt Hanna Meyer aus Tülau, die im Landkreis Gifhorn die Aktion Offene Gärten des Kreislandfrauenvereins organisiert: 1. Obstgehölze an möglichst frostfreien Tagen schneiden. Der Erhaltungsschnitt bremst zu starken Wachstum und fördert die Fruchtbildung. 2. Sommerflieder und Rispenhortensien ab Ende Februar kräftig zurückschneiden, sie blühen dann wieder üppiger. 3. Ziergräser zurückschneiden. Verkahlte Horste teilen und neu einpflanzen. 4. Tomaten, Chili und Paprika ab Mitte Februar in Anzuchttöpfen aussäen.

„Blühende Landschaften“ für Gifhorn

„Blühende Landschaften“ soll’s in Gifhorn geben. So heißt die Mischung, die der Bauhof für Blühstreifen in der Stadt für eine Fläche von 800 Quadratmetern besorgt hat. Mag für manche aussehen wie Unkraut, „ist aber auf jeden Fall schön bunt“ und vor allem gut für kleine Lebewesen, betonen Keuch und Schulz. Für besondere Ort wie an der Hochzeitsmühle sind Klatschmohn und Kornblumen ausgesucht.

Mehr als 52 000 Pflanzen in 2019

Und weil Gifhorn auch im Sommer und Herbst blühen soll, steht schon der Pflanzplan für Juni. Auf der Liste stehen etwa Verbenen, Husarenknöpfchen und Zauberschnee-Blumen, für den Herbst sind Hornveilchen bestellt. Für 2019 kam die Stadt auf insgesamt 52 396 Pflanzen und 800 Quadratmeter Blühstreifen. Ähnliche Werte sind für 2020 vorgesehen. Keine Frage, da blüht uns bald was.





Mehr anzeigen





Von Andrea Posselt