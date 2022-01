So lief die Silvesternacht in Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Entweder manche Gifhorner können sich ihre zuhause gebunkerte Pyrotechnik extrem gut einteilen – oder die Bezugsquellen der Raketen über Gifhorns Nachthimmel lagen nicht in Deutschland, denn laut bundesweiter Corona-Verordnung war der Verkauf von Pyrotechnik hier verboten. Wenn auch nicht im früher üblichen Umfang, so gab es doch um kurz nach Mitternacht bei leichtem Nieselregen und Temperaturen im zweistelligen Plus-Bereich ein kleines Feuerwerk am dunstig-verhangenen Himmel. Und geböllert wurde ebenfalls.

„Insgesamt war es aber eine sehr ruhige Nacht“, berichtete eine Sprecherin der Polizei auf AZ-Nachfrage. Ein paar Meldungen habe es wegen der Böller-Knallerei gegeben, aber Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen seien ihr zufolge überhaupt keine festgestellt worden. „Die Leute halten sich an die Auflagen.“ Gegen 1 Uhr sei es dann auch absolut ruhig gewesen. Ein von der Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr gemeldeter Wohnungsbrand in Wagenhoff entpuppte sich vor Ort glücklicherweise als nicht ganz so dramatisch, „es gab weder Gebäude- noch Personenschaden“, teilte die Polizeibeamtin mit. Auch in dieser Silvesternacht hatte die Polizei im Landkreis allerdings wieder mehrere Meldungen, dass Haustiere – durch die Böllerei verschreckt – entlaufen waren.

Die vom Adenbütteler Pyrotechniker Kai Ehmke geplante Live-Übertragung eines mehrminütigen Feuerwerks hat nur eingeschränkt funktioniert, Ehmke will es aber noch bei Facebook öffentlich zur Verfügung stellen. Und hofft, dass beim nächsten Jahreswechsel alles wieder normal ist. „Ich halte auch nichts davon, das Silvester-Feuerwerk nur ein paar Pyrotechniker-Profis zu überlassen – das würde dem Spirit von Silvester nicht gerecht, denn manche sparen ein ganzes Jahr darauf, dann Feuerwerk abzubrennen.“ Und wenn nur das in Deutschland zugelassene Feuerwerk verwendet werde – und auf gar keinen Fall selbstgebautes –, sei auch die Verletzungsgefahr nicht gegeben, die mancher als zusätzliche Belastung der Ärzte und Krankenhäuser in der Corona-Pandemie beschworen hatte.

Von Christina Rudert