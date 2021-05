So lief die Bürgerbefragung zu Gifhorns Fahrradfreundlichkeit

Gifhorn

405 Gifhornerinnen und Gifhorner haben die Stadt in Sachen Fahrradfreundlichkeit bewertet. Das ist das Ergebnis der einen Monat laufenden Bürgerbeteiligung der Verwaltung zum Radverkehrskonzept, die Mitte Mai endete. Im Juni soll die sechsmonatige Pilotphase zum ganztägigen Radeln in der Fußgängerzone starten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

In fünf Kategorien hatte die Stadt die Teilnehmenden befragt. Persönliche Angaben und Auskünfte zum Nutzungsverhalten gab es auszufüllen, dazu eine Schulnoten-Bewertung abzugeben zur Frage: „Wie beurteilen Sie die derzeitige Gesamtsituation für den Radverkehr in der Stadt Gifhorn?“ Gleich darunter ging der Fragebogen ins Detail, die Fragen drehten sich unter anderem um Zustand der Wege, Verkehrsführung, Querungsmöglichkeiten, Abstellanlagen und Sicherheit.

Neues Radverkehrskonzept gesucht: Einen Monat lang konnten die Gifhornerinnen und Gifhorner bei einer Befragung ihren Beitrag leisten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

405 Antworten gingen bei der Stadtverwaltung und beim Planungsbüro Böregio ein. „Ja, wir sind sehr zufrieden“, sagt Oliver Bley, Fahrradbeauftragter der Stadt. „Mit einer so großen Resonanz und Fülle an Rückmeldungen hätten wir nicht gerechnet. Das zeigt noch einmal das Interesse, das die Bürgerinnen und Bürger am Radverkehr haben.“

Mehr Kommentar als Benotung gewünscht Grundsätzlich gut, aber nicht so: Ulrich Achenbach hält die Bürgerbefragung zur Fahrradfreundlichkeit für schlecht aufgezogen. Denn es habe nur vorgegebene Antworten oder Noten anzukreuzen gegeben. Ihm fehlte die Möglichkeit, konkrete Beispiele zu nennen. Er hat der Stadt zusätzlich eine Liste an Kritikpunkten zugeschickt. So sind ihm die Fahrradschutzstreifen wie am Alten Postweg oder auf der Fallerslebener Straße zu billig. Die Autofahrer hielten dort die 1,5 Meter Mindestabstand nicht ein und nutzten den für Radler vorgesehenen Streifen nicht nur ausnahmsweise. Damit weise er sich keinesfalls als Gegner des Radverkehrs auf der Fahrbahn aus. Vielmehr seien die Radler dort eher sichtbar für von aus Seitenstraßen oder Hofeinfahrten kommende Autofahrer als auf einem Gehweg. Aber die gestrichelte Linie täusche optisch eine trügerische Sicherheit vor. Achenbach stört sich auch an der Verkehrsführung am Calberlaher Damm. Der Radverkehr sei nicht explizit auf den Gehweg gezwungen – und mache dort auch wegen des Auf und Abs an Einfahrten oder Seitenstraßen keinen Spaß. Von den drei Zentimeter hohen Borden am Radweg an Hamburger Straße und Hauptstraße in Gamsen und Kästorf wolle er erst gar nicht sprechen. Auch die Führung des Radverkehrs zwischen Allerwellen-Kreisel und Bahnübergang auf der linken Seite findet Achenbach suboptimal. An einer Freigabe der Fußgängerzone hat er ebenfalls seine Zweifel: Er befürchtet, dass viele Radler rücksichtslos durchbrausen werden ohne zu bedenken, dass für sie Schritttempo gelte. Beim Fahrradklimatest des Radfahrerclubs ADFC alle zwei Jahre gebe es die Möglichkeit, konkrete Beispiele zu nennen, sagt Kreisvorsitzender Wolfgang Harder. Die Kritik aus der jüngsten Umfrage habe er an Stadtverwaltung und Planungsbüro Böregio weiter geleitet, damit die Erfahrungen der Radler in das Radverkehrskonzept einfließen. Harder lobt die Anstrengungen der Stadt, die Fahrradfreundlichkeit zu verbessern. „Die bringen sich schon ein.“ Nur werde sie das nicht von heute auf morgen umsetzen können.

401 der 405 Fragebögen seien auswertbar, so Bley. Vier könne die Stadt nicht berücksichtigen, sie seien unvollständig oder leer angekommen. Stadt und Planungsbüro erfassten und werteten die Antworten noch aus. Doch einen ersten Eindruck hat Bley schon gewonnen: „Nach vorläufiger Auswertung liegt im Bereich des Alltagsradverkehrs der höchste Handlungsbedarf (sehr wichtig) bei den Punkten ,Radverkehrsführung’ und ,Querung von Straßen’.“ Im Freizeitverkehr seien die Prioritäten eher geringer. Einen hohen Handlungsbedarf (wichtig) sehen die Bürgerinnen und Bürger bei E-Bike- und Pedelec-Ladestationen sowie bei den Angeboten an Radfernwegen, etwa was Gastronomie, Infotafeln, Sitzbänke, Schutzhütten, Abstellanlagen, Internetpräsentation angeht.

Lösungen für problematische Strecken finden

Die endgültigen Ergebnisse will die Stadt für die weitere Bearbeitung im Radverkehrskonzept nutzen. „Besonders die Hinweise zu unsicheren und fehlenden Radverkehrsanlagen spielen hierbei eine wichtige Rolle“, so Bley. „Im nächsten Schritt sollen Lösungen für problematische Strecken gefunden werden.“ Die Stadt will die Ergebnisse veröffentlichen.

Ganztägig radeln in der Fußgängerzone: Im Juni soll die sechsmonatige Pilotphase starten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Ab Juni ganztags durch die Fußgängerzone radeln

Näher rückt nun der Tag, an dem das Pilotprojekt zum ganztägigen Radeln in der Fußgängerzone startet. Vorgesehen ist laut Rathaus Anfang Juni. Neben Markierungen mit Fahrradsymbolen bereitet die Verwaltung gerade eine Reihe von Informationsmedien vor, die den Gifhornerinnen und Gifhornern die neuen Regeln erläutern sollen. Darüber hinaus sind „flankierende Maßnahmen“ in Planung.

Von Dirk Reitmeister