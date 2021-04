So laufen derzeit die Abitur-Prüfungen an den Gymnasien im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Corona hat die Abschlussjahrgänge an den Schulen im vergangenen Jahr schon arg gebeutelt. In diesem Schuljahr sieht es nicht besser aus. Momentan laufen die Abiturprüfungen. Die AZ hat nachgefragt, wie es da so an den Schulen im Landkreis Gifhorn aussieht.

Am Gifhorner Humboldt-Gymnasium gibt es Kleingruppen, die in unterschiedlichen, professionell gereinigten Klassenräumen die Prüfungen ablegen. „Das stellt keine Schwierigkeit dar, weil der 13. Jahrgang derzeit der einzige ist, der die Schule besucht“, sagt Schulleiterin Brigitte Gorke. Ist die Prüfung geschafft, sollen die Zeugnisse gestaffelt draußen auf dem Pausenhof mit Bühne oder in der Sporthalle übergeben werden, ergänzt sie.

Klausuren in der Sporthalle: Auch am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen läuft das dieses Jahr so. Quelle: Robert Michael/dpa

40 Jungen und 65 Mädchen legen derzeit die Prüfungen ab – vergangenes Jahr gab es wegen des Wechsels von G8 zu G9 keine Abiturprüfungen am HG. 2019 haben 138 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung bestandenen. Die Durchschnittsnote 1,0 wurde dabei gleich viermal vergeben, die Durchschnittsnote des Abiturjahrgangs 2019 betrug 2,43. „Und wir hoffen auf 100 Prozent, die in diesem Jahr bestehen. Trotz Corona sind alle Jugendlichen von ihren Lehrkräften top vorbereitet worden. Alle gehen sehr diszipliniert mit den Hygienemaßnahmen und den Selbsttests um. Die Freude über gute Aufgabenstellungen im Abitur ist genauso groß wie in den Vorjahren“, sagt Gorke.

Besondere Erschwernis: Das Erfüllen der Hygienevorschriften

Am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen treten laut Schulleiterin Katrin Kroczek in diesem Jahr 89 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen an – die Zahl ist vergleichbar mit der aus den Vorjahren. Für die Klausuren wird die Sporthalle genutzt. Besondere Erschwernisse bei den Prüfungen – das Erfüllen der Hygienevorschriften. „Vor Prüfungsbeginn ist beispielsweise mehr Zeit eingeplant für die Händedesinfektion“, sagt Katrin Kroczek.

Noch sei unklar, wie die Zeugnisse schließlich überreicht werden können: „Bis dahin sind noch zwei Monate Zeit. Vielleicht gibt es mehrere kleine Feiern in Schichte, oder vielleicht eine ganz andere Form der Verabschiedung im Freien.“ Auf jeden Fall erwartet die Schulleiterin keine grundlegenden Veränderungen bei der Abschlussquote: „Die Abiturienten konnten im dritten und vierten Semester durchgehend am Präsenzunterricht teilnehmen und somit umfassend vorbereitet werden.“

„Wir rechnen mit nahezu 100 Prozent Abschlussquote“

Am Gymnasium in Hankensbüttel legen 85 Schülerinnen und Schüler Prüfungen ab – weniger als in den Vorjahren. „Wir haben zurückgehende Zahlen aufgrund der normalen demografischen Entwicklung“, verrät Frank Voigt. Die fachliche Vorbereitung sei wie immer gewesen, der Unterricht habe fast vollständig in Präsenz in voller Gruppenstärke in ausreichend großen Räumen stattgefunden. „Corona führt aber zu deutlich erhöhtem organisatorischen Aufwand durch Hygienemaßnahmen und erheblich gestiegenen Kommunikationsaufwand. Außerdem fehlt die schnelle Absprache vor Ort, alle sonst auf dem kurzen Dienstweg erfolgenden Abstimmungen müssen nun extra organisiert werden.“

Die Prüfungen finden in der Sporthalle und in separaten Räumen statt – da die gesamte Schule ansonsten im Szenario C ist, gibt es keine Raumprobleme. „Das ist unabhängig von Corona ein sehr guter Jahrgang. Einige Schülerinnen und Schüler haben die Schule mit der Fachhochschulreife und einem Arbeitsvertrag nach dem Jahrgang 12 verlassen, um eine Ausbildung oder ein duales Studium zu beginnen. Der komplette Jahrgang 13 konnte zum Abitur zugelassen werden. Wir rechnen mit nahezu 100 Prozent Abschlussquote“, so Voigt.

73 Prüflinge gibt es am Meiner Philipp-Melanchthon-Gymnasium, sagt Oberstufenkoordinator Torben Völkel. „Da der Online-Unterricht durchgehend stabil lief und es fast keine Quarantäne im Jahrgang gab, unterscheidet sich der Kenntnisstand der Prüflinge nicht von anderen Jahren. Unsere kleinen Prüfungskurse haben es ermöglicht, dass wann immer dies rechtlich möglich war, wir Präsenzunterricht durchführen konnte. Daher sehe ich unsere Prüflinge durch die Pandemie nicht bedeutend beeinflusst und hoffe, dass die Prüfungsergebnisse diesen Eindruck widerspiegeln werden.“ Geprüft wird in den Räumen des Neubaus mit maximal zwölf Jugendlichen je Raum. Nach Pfingsten laufen die genauen Planungen für die Entlassungsfeier an – die voraussichtlich in der Mensa laufen wird, möglicherweise sogar als Liveübertragung.

Von Thorsten Behrens