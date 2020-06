Nun geht es also trotz Corona doch noch: Storchenbeauftragter Hans Jürgen Behrmann kann auf eifrige Helfer setzen, um Jungstörche im Kreis Gifhorn zu beringen. Beim Besuch in Winkel weiß er auch sonst viel zu erzählen über die aktuellen Dramen und Wunder in den Nestern.