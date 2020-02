So hilft die Digitalisierung in der Altenpflege

Gifhorn

Vor etwa zehn Jahren stand Jan Mechsner, zuständig beim DRK-Kreisverband für das Qualitätsmanagement in der Altenpflege, vor Wänden aus Aktenregalen. 30 Jahre lang müssen Pflegedokumentationen für jeden Heimbewohner aufbewahrt und archiviert werden. Da fällt tonnenweise Papier an. Ganze Kellerräume sind voll mit Akten. Das wird die Digitalisierung so schnell nicht abspecken, aber der Nachschub geht jetzt in die Speicherchips statt in die Regale.

Speicherplatz von gestern: Nach und nach wird die Digitalisierung in der Altenpflege die Kubikmeter an Akten in Megabytes an Daten umwandeln, weiß Martina Konecki von der Pflegedienstleitung des DRK. Quelle: Sebastian Preuß

Schon damals hatte Mechsner angefangen, Papier zu sparen. Er legte digitale Formblätter für Formulare an – bei Bedarf auszudrucken. So mussten bei Aktualisierungen nicht zigweise veraltete Bögen dem Altpapiercontainer überlassen werden.

„Der Digitalisierungsprozess ist längst im Gange“, sagt DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni. Das hat Folgen für alle Beteiligten beim DRK. IT-Fachmann Matthias Siems spricht von „sehr viel Schulungsbedarf“. Ebenso Pietrantoni: „Die Mitarbeiter in der Pflege haben keinen Bürojob.“ Sie hätten gelernt, sich um Menschen zu kümmern, nicht um Rechner. „Dann müssen sie sich auf diese Geräte einstellen.“

Optimierung der Einsatzzeiten

„Wir wollen die Digitalisierung nicht dazu nutzen, Stellen wegzurationalisieren“, sagt Mechsner. Im Gegenteil: Die Pflegekräfte sollen mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben. Ein Beispiel aus der ambulanten Krankenpflege: Bei Dienstbeginn schnappen sich die Beschäftigten das Dienst-Smartphone. Darin ist die tägliche Route von Patient zu Patient gespeichert. Es ist ständig mit der Zentrale verbunden, und bei Bedarf ändert sich die Route, wenn etwas dazwischen kommt, neue Prioritäten zu setzen sind. So will das DRK die Fahrstrecken und Einsatzzeiten optimieren.

Vieles läuft dadurch automatisiert. Auch für das Management des DRK bringt das einen Vorteil beim „Papierkram“ mit sich: „Wir haben ein tatsächliches Zeitdokument“, sagt Siems. Pietrantoni: „So hat man den Nachweis für die Kassen.“

Strandspaziergang mit Hund

Auch bei den Bewohnern ist die Digitalisierung längst angekommen, sagt Siems. Beispiel Altenpflegeheim Calberlah: Bei 63 Plätzen gebe es nur noch zwölf Festnetztelefone. Alle anderen sind mit dem Smartphone mit der Welt verbunden. Und niemand sollte sich wundern, wenn hochbetagte Heimbewohner die Virtual-Reality-Brille tragen.

Demenzkranke können sich häufig vor allem an Begebenheiten aus längst vergangenen Zeiten erinnern. Die VR-Brille kann es ihnen ermöglichen, das noch mal zu „erleben“. Etwa einen Strandspaziergang mit dem Hund.

Roboter statt Mensch?

„Bei aller Digitalisierung bleibt der menschliche Kontakt aber die Priorität Nummer eins“, sagt Pietrantoni. „Sie wird nie das Echte ersetzen können.“ Und so bleibe es ein Highlight, wenn Corinna Michelsen aus Bokelberge ihre Tiere mitbringt in das Pflegeheim. „Das schlägt jede VR-Brille.“ Es bleibe auch abzuwarten, ob ein Pflegeroboter eine menschliche Pflegekraft ersetzen kann. „Das wird die Zukunft zeigen.“

Von Dirk Reitmeister